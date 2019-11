– Afrique du Sud : Le président Cyril Ramaphosa a annoncé ce mardi la création au sein de la présidence d’un bureau dédié aux investissements et aux infrastructures, dans un contexte marqué par des difficultés économiques accrues dans le pays.

– Togo : L’Agence Française de Développement (AFD) vient d’octroyer un financement de 15 millions d’euros au pays, en appui au secteur éducatif, dans le cadre du Projet d’appui à la réforme des collèges (PAREC).

– Rwanda : Le président rwandais Paul Kagame a procédé à un important remaniement ministériel, a annoncé mardi la présidence rwandaise.

– Mali : La Banque mondiale devrait accorder au gouvernement un appui budgétaire de 250 millions de dollars d’ici fin 2019, selon la Primature.

– Nigéria : La loi sur le pétrole portant augmentation de la part des revenus de l’Etat par rapport aux compagnies pétrolières étrangères vient d’être promulguée, a annoncé la présidence.

– Algérie : L’ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, a été placée en détention provisoire par le juge d’instruction de la Cour suprême, a annoncé la télévision publique algérienne « ENTV ».

– Zimbabwe : La Commission anti-corruption du pays (ZACC) a arrêté le ministre à la présidence, Joram Gumbo, pour corruption et abus de pouvoir.

– Guinée-Bissau : La Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a réaffirmé son « plein soutien » au Premier ministre de Guinée-Bissau, Aristides Gomes, limogé la semaine écoulée par le président José Mario Vaz.

– Ghana : Le gouvernement vient d’injecter 600 millions de dollars pour soutenir le programme gouvernemental de redynamisation du secteur du cacao.

– Afrique du Sud : L’Afrique du Sud tiendra, du 5 au 7 novembre, sa deuxième conférence sur les investissements, un rendez-vous destiné à servir de vitrine pour montrer les potentialités du pays, mais surtout pour convaincre des investisseurs de plus en plus sceptiques quant aux perspectives de la nation arc-en-ciel en crise.

– Ghana : Le gouvernement a approuvé un budget de 303 millions de dollars pour booster l’électrification rurale et lutter contre les inondations.

– Afrique du Sud : L’Agence de notation internationale Moody’s a brossé un tableau sombre de l’économie du pays, s’inquiétant des perspectives d’investissement dans le pays arc-en-ciel.

– RDC : Une nouvelle épidémie non identifiée affecte les vaches dans les provinces de Kwango et de Kwilu, où le cheptel bovin est estimé à 11% du potentiel d’élevage du le pays, a fait savoir le ministre de la Pêche et Élevage, Jonathan Bialosuka Wata.

– Algérie : Cinq candidats ont été retenus pour la Présidentielle du 12 décembre prochain en Algérie, sur 23 dossiers déposés, a annoncé l’Autorité d’organisation des élections (ANIE).

– Guinée-Bissau : La campagne pour l’élection présidentielle du 24 novembre a été lancée sur fond de divergences politiques provoquées par le limogeage du gouvernement par le président José Mario Vaz.

– Tunisie : La compagnie aérienne « Tunisair » a annoncé avoir enregistré, en une année, une baisse de 20 % des voyageurs empruntant sa flotte.

– Tunisie : L’été 2019 aura été le 3ème le plus chaud de l’histoire du pays, après ceux de 2012 (+2,13 degré) et de 2003 (+2,05), selon l’Institut national de la météorologie (INM).

– Tunisie : La Tunisie s’attend à une récolte record d’huile d’olive s’élevant à 350 000 tonnes lors de la campagne 2019-2020, selon le ministère tunisien de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

– Gabon : Le Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF) a affirmé qu’il n’y a pas d’ infection à virus Ebola dans le pays, a indiqué le ministre gabonais de la Santé, Max Limoukou.

– Afrique : Le capital du Groupe de la Banque africaine de développement a été porté de 93 à 208 milliards dollars, soit une hausse de 125%, à l’issue de la 5ème réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs, à Abidjan.

– Cameroun : Le Club Afrique Développement du groupe bancaire marocain Attijariwafa bank a organisé, les 30 et 31 octobre avec SCB Cameroun, une mission multisectorielle dans la capitale économique Douala autour du thème « Trade: levier de croissance des entreprises ».

– Kenya : Le pays, pourtant classé parmi les marchés les plus progressistes d’Afrique pour son incursion dans l’économie numérique, a été critiqué par la Banque mondiale pour ne pas investir assez dans la connectivité Internet.

– Zimbabwe : L’économie du pays devrait se contracter de 6,5 pc cette année en raison de la sécheresse, a indiqué le ministre des finances, Mthuli Ncube.

– Afrique du Sud : L’agence internationale de notation, Fitch Ratings, a déploré l’absence de tout plan visant à stabiliser l’économie du pays, en proie à de nombreux problèmes dont un ralentissement alarmant de la croissance et une hausse de la dette publique.

– Tanzanie : Le pays bénéficiera d’un prêt de 455 millions de dollars de la Banque africaine de développement (BAD) pour la construction d’un aéroport international et des routes périphériques dans la capitale Dodoma.

– Kenya : L’économie du pays devrait connaître une croissance de 6,0% l’année prochaine, contre 5,8% cette année, en raison de conditions météorologiques favorables, a annoncé jeudi la Banque mondiale.

– Guinée-Bissau : Le président de Guinée-Bissau José Mario Vaz a nommé l’ancien Premier ministre et ex-ministre des Affaires étrangères Faustino Imbali pour former le nouveau gouvernement.

– Soudan : L’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) organise, du 3 au 5 novembre à Khartoum, un atelier sur le développement des savoir-faire traditionnels chez les femmes, et ce en collaboration avec le centre régional SENAR pour le dialogue et la diversité culturelle.

– Ghana : La capitale Accra abrite, le 7 novembre prochain, le premier dialogue présidentiel sur « l’Afrique au-delà de l’aide » qui réunira plus de 200 participants.

– Côte d’Ivoire : Le gouvernement a mobilisé 50 milliards de FCFA, environ 76,2 millions d’euros, auprès de bailleurs de fonds internationaux dans le cadre de son Programme électricité pour tous (PEPT) qui doit bénéficier à 400 000 ménages en 2019 et 2020, a fait savoir le ministre du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé.

– Afrique du Sud : Le ministre sud-africain des Finances, Tito Mboweni, a dressé un tableau sombre de la situation économique du pays, avec une aggravation du déficit budgétaire et davantage d’affaiblissement de la croissance économique.

– Ouganda : Le quatrième Dialogue judiciaire, un évènement biennal de l’Union africaine, s’est tenue à Kampala en Ouganda, avec la participation du Maroc.

– Rwanda : Le pays a présenté à Kigali les premières voitures électriques importées sur le continent africain dans le cadre d’un projet pilote destinée à tester les e-voitures et leurs performances dans le climat de la région.

– Tunisie : La Commission européenne a approuvé mercredi le versement d’un prêt de 150 millions d’euros (le troisième et dernier) dans le cadre du deuxième programme d’assistance macrofinancière (AMF) de l’Union européenne.

– Sénégal : Les douaniers du Port autonome de Dakar ont mis la main sur un lot de 43 kilogrammes de cocaïne, d’une valeur estimée à 3 milliards de FCFA, soit plus de 4,5 millions d’euros.

– Afrique : La Banque Africaine de Développement (BAD) et la New Development Bank (NDB), la banque de développement des pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde, la Chine et l’Afrique du Sud), ont signé récemment un protocole d’accord visant à identifier, préparer, cofinancer et promouvoir de nouveaux projets à fort potentiel afin d’impacter la vie de millions d’africains dans des pays d’intérêt commun.

– Gabon : Le gouvernement a lancé, à Libreville, une task-force sur l’amélioration des performances et la gouvernance du système de santé et de protection sociale du pays.

– Zimbabwe : La Banque centrale introduira, dans les deux semaines qui viennent, une nouvelle devise, a annoncé ce mardi John Mangudya, gouverneur de la Banque.

– Tunisie : Les ministres tunisiens de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, et des Affaires étrangères, Khmaïs Jhinaoui, ainsi que le Secrétaire d’Etat à la Diplomatie économique, Hatem Ferjani ont été démis de leurs fonctions, a annoncé ce mardi la Présidence du gouvernement tunisien.

– Rwanda : La 4ème édition du Prix international d’excellence anti-corruption (ACE Awards 2019), se tiendra le 9 décembre prochain à Kigali.

– Afrique du Sud : Le taux de chômage en Afrique du Sud augmenté au troisième trimestre de 2019 pour s’établir à 29,1 pc, soit le niveau le plus élevé depuis 11 ans, selon des données publiées mardi par le département gouvernemental des statistiques sud-africain.

– Afrique du Sud : Le pays est confrontée à de « dures réalités » liées à la problématique de la pénurie d’eau, et doit agir immédiatement pour y remédier, a indiqué la ministre sud-africaine de l’Eau et de l’Assainissement, Lindiwe Sisulu.

– Tunisie : Le pays prévoit, cette année, une production record de dattes estimée à 340 mille tonnes, contre 289 mille tonnes en 2018 et 305 mille tonnes en 2017, selon le ministère tunisien de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

– Tunisie : La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a annoncé qu’elle prévoit un faible taux de croissance de 1,4% en 2019 dans le pays, ‘‘dû principalement à la faible performance des secteurs orientés vers l’exportation et ceux des activités extractives’’.

– Zimbabwe : La compagnie aérienne Air Zimbabwe a été autorisée par les autorités sud-africaines à desservir l’aéroport de Johannesburg après avoir été interdite la semaine dernière d’utiliser les aéroports du pays en raison de dettes non payées.

– Rwanda : La capitale Kigali a accueilli, la semaine dernière, un Congrès pharmaceutique mondial qui a attiré plus de 700 délégués d’Afrique et d’ailleurs.

– Ghana : Le pays, qui figure parmi les Etats les plus actifs en matière de production d’électricité en Afrique, envisage d’exporter de l’électricité au Mali et au Niger, a fait savoir le vice-président du pays Mahamudu Bawumia.

– Togo : Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé avoir autorisé le décaissement d’environ 34,6 millions de dollars US au pays au titre du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC).

– Ghana : La Banque mondiale (BM) vient d’approuver un soutien financier de 150 millions de dollars pour soutenir le secteur de l’éducation.

– Côte d’Ivoire/Ghana : Les industriels du chocolat, réunis récemment à Berlin, sous l’égide de la Fondation mondiale pour le cacao, ont accepté de payer 400 dollars de plus la tonne à la Côte d’Ivoire et au Ghana, qui produisent ensemble 62% du cacao mondial.

– Algérie : L’Autorité Nationale Indépendante des Elections en Algérie (ANIE) a annoncé que 22 candidatures ont été déposées pour l’élection présidentielle algérienne, prévue le 12 décembre prochain.

– Nigéria : L’Organisation des Nations Unies rouvre ses portes dans la capitale Abuja après huit ans de fermeture suite à une attaque terroriste perpétrée contre ses bureaux par le groupe Boko Haram.

– Tanzanie : Le transporteur national tanzanien envisage de doubler la taille de sa flotte, qui passera à 14 appareils d’ici 2022, et étudie de nouvelles routes et de nouveaux accords de partage de code avec d’autres compagnies aériennes, a annoncé le secrétaire permanent du ministère des Transports, Leonard Chamuriho

– Egypte : Le président Abdel-Fattah al-Sissi a prolongé dernièrement par décret l’état d’urgence de trois mois supplémentaires.

– Ghana : Le gouvernement a débloqué 5 millions de dollars pour le recensement sur l’habitat et la population (RGPH) prévu en mars 2020, a annoncé le directeur du Service statistique du Ghana, Samuel Kobina Anim.

– Mozambique : Les élections présidentielle, provinciale et législative, qui se sont déroulées récemment, ont été remportées par le président sortant, Filipe Nyusi, et son parti du Front de libération du Mozambique (Frelimo), a annoncé la commission électorale mozambicaine.

– Libéria : Le gouverneur de la Banque centrale (BCL), dont la gestion de la politique monétaire du pays faisait polémique, a présenté sa démission qui a été accepté par le président Georges Weah.

– Mauritanie : Un accord de prêt d’un montant de 154 500 000 euros (6 348 000 000 MRU) a été conclu à Nouakchott, entre la Mauritanie et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES), pour le financement du projet de construction de 4 lots de la route Tidjikja-Kiffa-Sélibaby, à la frontière du Mali.

– Côte d’Ivoire : Les travaux de la 3ème édition du Forum international de la culture client et de l’accueil (FICCA) se sont tenus, dans la capitale économique Abidjan, avec le Maroc comme invité d’honneur.

– Ghana : La capitale Accra a abrité la 3ème conférence des ministres africains de la culture pour examiner l’évolution de la fourniture de services de bibliothèque et d’information en Afrique.