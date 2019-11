– Tesla : Elon Musk vient d’annoncer la date du 21 novembre prochain pour la révélation de son pick-up, qui pourrait prendre le nom de « Cybertruck ».

– Opel : Parce que voir et être vu est capital sur la route, la marque allemande a offert à son Grandland X des phares à LED adaptatifs et directionnels ultrasophistiqués. Nous avons décidé de les tester.

– Alfa Roméo : C’est officiel, la 4C disparaît définitivement du catalogue du constructeur, alors que sa production vient tout juste de s’arrêter.

– Jaguar Land Rover : Selon Bloomberg, Tata Motors, qui possède la marque, aurait entamé des discussions avec certains grands groupes automobiles pour de possibles partenariats, et tout particulièrement BMW.

– Mercedes : Le nouveau patron du groupe Daimler a confirmé qu’il y aurait des suppressions de poste pour économiser plus d’un milliard d’euros par an.

– BMW : La marque a coiffé sa gamme SUV avec le X7 cette année, mais elle pourrait encore être tirée vers le haut par un X8 en 2020, un bon gros SUV « coupé » destiné à satisfaire des clients fortunés en recherche de « toujours plus gros ».

– Jeep : Le Wrangler s’est refait une beauté, proposant un tout terrain plus sophistiqué au look plus tendance mais qui conserve son allure d’antan.

– Citroën : Dévoilé en 2018 sous la forme d’un concept, le C5 Aircross hybride rechargeable se révèle désormais sous sa forme définitive.

– BMW : Le constructeur a annoncé la sortie de la Série 2 Gran Coupé, dérivée de la Série 1 présentée quelques mois plus tôt, et qui se positionne comme la première berline compacte de la célèbre marque à l’hélice.

– Mercedes : Après le renouvellement de la Classe A en 2018, c’est au tour du CLA, sa version coupé-4 portes, de s’offrir un coup de jeune.

– Range Rover : Doté du V8 compressé de 550 chevaux, le Velar SVA confère des performances viriles et donne de la voix sans vociférer.

– BMW : Le constructeur premium allemand dévoile la version hybride rechargeable de son SUV X3, le xDrive30e, qui permet une autonomie jusqu’à 55 km en tout-électrique.

– Jaguar : Plus spécialement destiné au marché nord-américain, le XF Sportbrake se distingue en premier lieu par une ligne associant élégance et distinction, caractérisée par un design on ne peut plus sobre, loin du « sur-design » en vogue actuellement.

– Toyota : Arrivant à maturité, le crossover C-HR lancé en 2016 réserve davantage de jus dans sa nouvelle version délivrant 184 chevaux de vitamines hybrides.

– Skoda : La firme tchèque a révélé la toute nouvelle génération de son Octavia, qui se renouvelle après cinq ans de carrière.

– BMW : Le X3 devient le premier modèle proposé par le constructeur allemand avec quatre types de motorisations, essence ou Diesel, partiellement ou purement électriques.

– BMW : La hausse des ventes dans le monde se poursuit en octobre pour le groupe automobile allemand, qui a atteint un total de 204 295 véhicules BMW, Mini et Rolls-Royce avec, au cumul des 10 premiers mois de 2019, 2,07 millions d’immatriculations.

– Alpine : L’année 2020 sera calme pour la marque, qui a par ailleurs mis le développement de son futur SUV entre parenthèses pour l’instant.

– Fiat : La marque turinoise prévoit de gros changements au sein de son catalogue avec, outre la nouvelle 500 attendue l’an prochain, plusieurs modèles en fin de vie qui devraient être remplacés par d’autres silhouettes inédites.

– BMW : Le groupe automobile BMW a publié un bénéfice net en hausse de 11,5% sur un an au troisième trimestre, à 1,5 milliard d’euros, aidé par une base de comparaison favorable en 2018 et des ventes en hausse.

– Mercedes : Auto Nejma a présenté la nouvelle « CLA Coupé », récemment à Bouznika, et l’importateur ne cache par les grandes ambitions qu’il nourrit avec cette compacte, écoulée à hauteur de 1 456 exemplaires depuis son lancement en 2013 sur le marché marocain.

– Mercedes : Brabus propose une nouvelle version du Classe G, et cette fois-ci, plus appropriée au tout-terrain qu’à la ville.

– Brésil : La production automobile a augmenté de 16,6% en octobre, soit 288 500 unités fabriquées, indique une étude de l’Association nationale des constructeurs automobiles (Anfavea).

– BMW : Pour son chant du cygne, la M2 s’offre une dernière version CS avec, au programme, 450 chevaux envoyés aux roues arrière et un seul mot d’ordre, le plaisir de conduite.

– Véhicules électriques : La Corée du sud a construit une usine d’hydrogène à l’est du pays capable d’alimenter en énergie 2 200 véhicules à pile combustible hydrogène, a annoncé le ministère des Océans et des pêches.