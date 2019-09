– Mazda : Filiale du Groupe Smeia, Jama Auto, l’importateur attitré de la marque japonaise dans le Royaume, compte inaugurer sous peu un nouveau showroom dédié à Casablanca.

– Auto Hall : Le résultat net consolidé du groupe Auto Hall, spécialisé dans l’industrie et la commercialisation de véhicules multi-marques au Maroc, s’est établi à 77 millions de dirhams (MDH) au premier semestre de 2019, en hausse de 2% par rapport à la même période de l’année précédente (76 MDH).

– Maserati : Depuis son arrivée en 2013, la Ghibli – qui constitue l’entrée de gamme de la marque – a aidé le Trident à franchir un cap : 100 000 modèles assemblés pour celle qui fut la première Maserati à être déclinée en diesel et qui devrait prolonger sa carrière jusqu’en 2022.

– Honda : Le constructeur tokyoïte a signé de nouveaux accords portant sur l’achat de 320 mégawatts (MW) d’électricité issus de fermes éoliennes et solaires américaines, soit le plus gros achat d’énergie renouvelable réalisé jusqu’à présent par un constructeur automobile, et ce afin de compenser 60% de ses besoins en énergie aux Etats-Unis.

– Hyundai : Le géant automobile coréen vient de développer et breveter un airbag central avant qui se distingue par un module plus compact et plus léger avec jusqu’à 500 g de moins que ceux de la concurrence.

– Ferrari : La 488 GTB, voiture à moteur V8 double turbo en position centrale arrière, peut rouler, d’après le constructeur italien, jusqu’à 330 km/h et coûte environ 230 000 euros à l’achat.

– Daimler : La maison mère de Mercedes et de Smart va acquitter une copieuse amende de 870 millions d’euros pour avoir mis sur le marché depuis 2008 des véhicules diesel qui ne respectaient pas les normes légales sur les émissions polluantes.

– Toyota : Le constructeur japonais se prépare à lancer la deuxième génération de sa voiture à piles à combustible Mirai l’année prochaine, dont le prototype est exposé actuellement au siège de la compagnie au Japon.

– BMW : La marque allemande continue son programme intensif d’électrification de sa gamme, et cette fois, c’est le petit et populaire SUV X1 qui passe en mode hybride rechargeable dans sa version xDrive 25e.

– Ford : Le constructeur américain installe des pare-brise en Gorilla Glass, verre ultra-résistant, sur les pick-up F150 aux Etats-Unis.

– Audi : Le groupe ABT, spécialisé dans la préparation des marques du groupe Volkswagen, arrive à tirer plus de puissance dans les A7, A7 et Q8, avec un gain de 68 ch et 50 Nm pour un résultat de 408 équidés et 550 Nm de couple maxi.

– Renault : Le projet de fusion avec Fiat Chrysler, qui avait capoté en juin , ‘‘n’est plus d’actualité’’, a regretté le président de Renault, Jean-Dominique Senard, ajoutant que la création de champions européens n’en reste pas moins vitale, à l’heure où l’industrie automobile fait face à de nouveaux défis technologiques.

– Ford : La Mustang ayant servi au tournage du film Bullitt sera mise aux enchères par la maison Mecum en janvier prochain en Floride, et le prix de vendre devrait dépasser le million de dollars.

– Salon de Francfort : La grand-messe de l’automobile allemande a perdu un tiers de ses visiteurs et de profonds changements sont en vue pour l’IAA dont la 68ème édition « pourrait être la dernière sous la forme actuelle », a indiqué Bernhard Mattes, le président du lobby automobile allemande et organisateur de l’événement.

– Nissan : Le constructeur d’automobiles japonais a annoncé à l’agence américaine chargée de la sécurité routière (NHTSA) son intention de rappeler 1,23 million de ses véhicules aux Etats-Unis, à cause d’un défaut potentiel dans son système de caméra arrière.