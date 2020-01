– Marrakech : La 5ème édition du Festival du Livre aura lieu du 27 au 29 mars prochain, à la Chambre de commerce, d’industrie et des services de la région Marrakech-Safi avec la participation d’une trentaine d’écrivains et de maisons d’éditions.

– Casablanca : Dans le cadre de son cycle de conférences “Echanger pour mieux comprendre”, le Pôle Edition & Débats de la Fondation Attijariwafa bank organise le Jeudi 30 janvier 2020 à 17H30, à l’espace d’art Actua, une conférence-débat sous le thème ‘‘Nouveau plan de développement : la parole aux jeunes’’.

– Madrid (Espagne) : Le Policy Center for the New South et l’institution Casa Arabe ont organisé, ce lundi, un séminaire de haut niveau sous le thème : “Relations Maroc-Espagne : croiser les perspectives dans un voisinage dynamique”.

– Paris (France) : Après le succès enregistré lors des précédentes éditions, le Forum Horizons Maroc (FHM), principal salon de recrutement des jeunes étudiants et professionnels marocains et étrangers intéressés par le Maroc, revient pour une nouvelle édition, la 24ème du genre, dédiée à l’Afrique, et ce dimanche prochain.

– M’hamid El Ghizlane : La 17ème édition du Festival international des nomades se tiendra du 19 au 21 mars prochain dans la province de Zagora, à l’initiative de l’association Nomades du monde.

– Fès : Une table-ronde autour de la thématique ‘’la territorialité de l’action publique : Repenser la gouvernance au prisme du local’’ a été organisée ce mardi, avec la participation d’un parterre de chercheurs universitaires, de scientifiques et d’experts du Maroc et de l’Union Européenne.

– Oujda : La capitale de l’Oriental accueillera, le 15 février prochain, la première édition du Colloque des Marocaines des deux rives, sous le thème ‘‘Les Marocaines des deux rives actrices majeures du développement : acquis et enjeux’’.

– Casablanca : Artémis Learning organise un séminaire sur les nouvelles dispositions fiscales et douanières de la loi de finances 2020, le jeudi 6 février 2020 à l’hôtel Grand Mogador.

– Casablanca : Après le grand succès rencontré en France et en collaboration avec le Centre de Communication NonViolente , l’Institution Tahar Sebti (ITS) présente, le 10 et 11 février au Studio des Arts Vivants, la pièce du théâtre ‘‘L’Amour dans tous ses états’’.

– Rabat : Un atelier d’information et de sensibilisation sur la gestion des PolyChloroBiphényles (PCB) a été organisé, ce mardi, afin de présenter les composantes et résultats prévus de la deuxième phase du programme national de Gestion et d’Élimination Durable des PCB.

– Fès : Le jeune poète marocain Adil Lotfi vient de présenter à Fès son nouveau recueil de poésie intitulé ‘’Fajr’’ (aube), un ouvrage de format moyen publié en dialecte marocain.

– Fès : Le premier forum régional des troupes de théâtre professionnel a eu lieu ce weekend, avec la participation de nombreuses compagnies artistiques locales et régionales.

– Rabat : Une journée d’étude sous le thème “la Croatie comme horizon de pensée” est organisée ce mercredi, à l’initiative conjointe de l’Académie du Royaume du Maroc et de l’ambassade de la République de Croatie.

– Paris (France) : L’actrice française Sandrine Kiberlain présidera la 45ème édition des César, a annoncé l’Académie des arts et techniques du cinéma.

– Rabat : Le Service espagnol pour l’internationalisation de l’éducation (SEPIE) et l’Ambassade d’Espagne organisent, du 3 au 8 février prochain, la quatrième édition du Salon des universités espagnoles au Maroc.

– Dakar (Sénégal) : Les Tijanes Omariens du Sénégal ont célébré, dimanche soir, la 40ème édition de leur “Ziara annuelle”, un grand rassemblement religieux qui réunit des milliers de fidèles, placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.

– Benguérir : Les participants à la première rencontre culturelle de Rhamna ont plaidé, samedi, en faveur de la création d’un Conseil culturel pour préserver la mémoire locale de la province de Rhamna et contribuer à promouvoir le patrimoine et la civilisation à l’échelle nationale.

– Rabat : L’Organisation marocaine des droits humains (OMDH) et la Fondation Fikr pour le développement, la culture et la science ont organisé, ce mercredi, une rencontre consacrée à la présentation du livre “La déclaration universelle des droits de l’homme: lectures et éclairages” de Mustafa Al Iraki.

– Marrakech : L’écrivaine et poétesse marocaine, Malika Assimi a présenté son dernier ouvrage “Encyclopédie de la civilisation de Marrakech entre deux temps” en présence d’une pléiade de chercheurs, de critiques littéraires, d’écrivains et d’intellectuels.

– Paris (France) : Les progrès réalisés par le Royaume ces dernières vingt années ont été au centre des travaux de la 12ème édition de la Journée de la Création d’Entreprise, qui s’est tenue, samedi à l’Institut de France, à l’initiative de l’Association Maroc Entrepreneurs.

– Rabat : L’Association Ribat Al Fath pour le développement durable et la Fondation Atlas Maroc pour l’action socioculturelle organisent, ce 30 janvier, une soirée en hommage au défunt artiste Larbi Doghmi, dans le cadre de la deuxième édition du festival “Créateurs dans la mémoire”.

– Casablanca : Après Rabat, Fès, Tanger et Tétouan, l’Exposition itinérante nationale des arts plastiques “Mains de lumière”, organisée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, fait escale à la Villa des Arts jusqu’au 29 février 2020.

– Tunisie : Les avoirs en devises du pays ont atteint 19,8 milliards de dinars (6,3 milliards d’euros), le 23 janvier courant, soit 113 jours d’importation, contre 15,1 milliards de dinars à la même date de l’année écoulée, révèle la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

– Marrakech : La 2ème édition du Festival “Beat Hotel”, aura lieu du 19 au 22 mars prochain, avec des performances inédites autour des sonorités du monde et des rythmes nord-africains.

Rabat : Pour ce début de saison culturelle 2020, la Galerie Banque Populaire abrite, du 24 janvier au 25 avril prochain, l’exposition picturale ‘‘Parcours croisés’’ qui réunit les artistes (père et fils) Moa et Kim Bennani.

– Casablanca : L’artiste Mo Baala expose ses œuvres récentes, du 4 février au 16 mars 2020, à la galerie d’art L’Atelier 21.

– Casablanca : Dans le cadre de son cycle de conférences “Rencontres Géopolitiques”, ESCA Ecole de Management organise une conférence-débat, ce mercredi 29 Janvier 2020 à 17h30, sous le thème “l’Agenda géopolitique et géoéconomique du Maroc en 2020″.

– Fès : L’exposition ‘’images de l’Andalousie’’ de l’artiste espagnol Francisco González se tient actuellement à la galerie Mohamed El Kacimi.