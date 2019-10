– Dakhla : La ville abritera, du 4 au 6 octobre, la 4ème édition de la Foire agricole internationale de Dakhla-Oued Eddahab (FAID 2019), sous le thème « L’Agriculture, levier pour l’emploi des jeunes et le développement du monde rural ».

– Casablanca : Dans le cadre de son cycle de conférences « Echanger pour mieux comprendre », le Pôle Edition & Débats de la Fondation Attijariwafa bank organise le jeudi 3 octobre 2019 à 18h, à l’espace d’art Actua, sa 52ème édition autour de la thématique « Emploi des jeunes : la formation professionnelle s’ouvre aux métiers du futur ».

– Taza : »Code de la famille et communauté marocaine de l’étranger » est le thème d’un colloque qui sera organisé, les 26 et 27 novembre, à l’initiative de la faculté polydisciplinaire de la ville

– Zagora : Le centre « Al Kassabah » pour la culture et les arts organise, du 9 au 13 octobre, la 7ème édition du Festival international du conte et des arts populaires.

– Fès : Le 22ème festival national de l’art du madih et du samaâ se déroulera du 4 au 12 octobre, avec un menu riche en soirées artistiques et veillées religieuses.

– Rabat : Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI et sous l’égide du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, la 4ème édition d’AFRICA IT EXPO, événement phare du secteur IT, se tiendra les 24 et 25 octobre, au Sofitel Jardin des Roses.

– Tanger : La 17ème édition du Festival du court métrage méditerranéen, placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, s’est ouverte ce lundi soir avec la participation de 46 films représentant quelque 17 pays du pourtour méditerranéen.

– Casablanca : La quatrième édition des « Impériales », événement fédérateur de l’ensemble des métiers du marketing et de la communication, aura lieu du 20 au 26 janvier prochain.

– Casablanca : Le concert de gala d’ouverture de la 24ème saison musicale de l’Orchestre Philharmonique du Maroc aura lieu le mardi 8 octobre à 20h30 à l’Eglise Notre-Dame.

– Maroc : « Haïm Zafrani : Penseur de la diversité » est l’intitulé de l’ouvrage que vient de publier l’écrivain Mustapha Saha, aux éditions Maisonneuve & Larose et Hémisphères Editions.

– Rabat : « Aires Naturelles Protégées du Pérou » est le thème d’une exposition photographique qui se tient au théâtre Mohammed V jusqu’au 20 octobre, à l’initiative de l’ambassade du Pérou.

– Rabat : La Conférence islamique des Ministres de l’Environnement (CIME) tiendra, ces mercredi et jeudi, sa 8ème session au siège de l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) sous le thème « Rôle des facteurs culturels et religieux dans la protection de l’environnement et le développement durable ».

– Casablanca : L’Institut français, avec la complicité du Collectif Colibris Maroc et des acteurs de la société civile, organise le Chant des Colibris au Maroc – acte 2, les samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019.

– M’diq : La ville abritera, du 1er au 6 octobre, la 4ème Rencontre régionale du micro-entrepreneur au titre de l’année 2019, et ce sous le thème « La microfinance, un levier pour les activités génératrices de revenus et les micro-entreprises ».

– Erfoud : La 10ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2019) aura lieu du 24 au 27 octobre prochain sous le thème « Palmier dattier, levier d’emploi et pilier de l’économie oasienne ».

– Rabat : Le Maroc abritera, sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, la 11ème Dar Maalma Expo & le 2ème Congrès des femmes artisanes africaines, qui se dérouleront au théâtre Mohammed V du 25 novembre au 1er décembre 2019 sous le thème ‘‘La complémentarité des Femmes Artisanes Africaines à l’ère du Digital’’.

– Rabat : L’Académie du Royaume du Maroc organise, ce mercredi, une conférence sous le thème « Vers le développement durable en Malaisie: de Tigre d’Asie à une nouvelle Malaisie ».

– Fès : La 7ème édition du congrès méditerranéen des télécommunications ‘’CMT’2019’’ se tiendra du 24 au 26 octobre à l’école nationale supérieure des sciences appliquées (ENSA).

– Tanger : Un atelier national sur l’inspection des navires, la délivrance des certificats sanitaires de navire et la lutte anti-vectorielle a débuté ce lundi, et jusqu’au 4 octobre, au profit des officiers de santé opérant au niveau des points d’entrée.

– Maroc : La cinquième édition de la Campagne nationale pour les personnes âgées, placée sous le slogan « les personnes âgées, trésor dans chaque foyer », a été lancée ce mardi et durera jusqu’à fin octobre, avec pour but de promouvoir la culture de solidarité entre générations.

– Maroc : Le long métrage du réalisateur Abdelilah el Jaouhary, intitulé »Hala Madrid Visca Barça », sortira dans les salles de cinéma à partir de 2 octobre.

– Azilal : Le 2ème salon provincial du livre d’Azilal, inauguré vendredi dernier sous le thème « le livre et la lecture, des fondements du développement », célèbre l’expression créative locale et régionale et se déroule jusqu’au 5 octobre.

– Maroc : Horizon Press Group annonce la parution de son quatrième ouvrage Premium, intitulé ‘‘Le nouveau Maroc en 20 projets’’, qui rend hommage à l’impulsion royale donnée au Maroc durant les vingt dernières années, à l’aune des grands projets d’infrastructure qui font la fierté du royaume à l’échelle continentale et mondiale.

– Maroc : Du 8 au 14 octobre 2019, l‘Orchestre Philharmonique du Maroc se produira pour la 4ème année consécutive sur le thème des ‘‘Religions à l’Unisson’’, à Casablanca (8-9 octobre), Rabat (11 octobre), Marrakech (13 octobre) et Tanger (14 octobre).

– Rabat : Le professeur universitaire et économiste Driss Guerraoui, président du conseil de la concurrence et ancien secrétaire général du conseil économique, social et environnemental (CESE) sera l’invité de l’Association pour le Progrès des Dirigeants, ce 2 octobre à l’hôtel Tour Hassan, pour présenter son regard sur l’avenir des jeunes au Maroc et en Afrique.

– Marrakech : Les Rencontres de la photographie ‘‘# Marrakech 2019’’ se dérouleront du 14 au 20 octobre.

– Casablanca : Après le succès des quatre dernières éditions du forum national d’emploi ‘‘Handicap Maroc’’ qui a accueilli près de 1 000 visiteurs et chercheurs d’emploi en situation de handicap et à besoins spécifiques avec la participation d’une trentaine d’entreprises, l’association ‘‘Espoir Maroc’’ organise une prochaine édition le mois de décembre 2019.

– Safi : Le jury officiel de la première édition du Festival international cinéma et littérature, qui aura lieu du 25 au 31 octobre, sera présidé par le grand comédien et chanteur français Jean-Pierre Kalfon.

– Tunis : La chanteuse marocaine Soukaina Fahsi a été sélectionnée pour prendre part à la compétition officielle de la sixième édition des Journées Musicales de Carthage (JMC), qui sera organisée du 11 au 18 octobre.

– Oujda : La ville accueillera, du 9 au 13 octobre prochain, la 3ème édition du Salon maghrébin du livre ‘‘Lettres du Maghreb’’, qui se déroulera cette année sous le thème de la ‘‘transmission’’.

– Maroc : Le potentiel et les multiples atouts touristiques dont dispose le Royaume, son climat, sa culture, le charme de ses villes et sa position géographique, ont été mis en avant par le magazine des Nations Unies ‘‘AfriqueRenouveau’’.

– Ifrane : La 5ème édition du festival de court-métrage de l’université Al Akhawayn (UAI) aura lieu du 1er au 3 octobre sous le signe ‘’la voie de la jeunesse’’.

– Casablanca : Le Groupe BIC vient d’inaugurer sa deuxième bibliothèque scolaire à Casablanca, dans le cadre de son programme ‘‘BIBLIO’BIC’’.

– Tanger : L’exposition »Gravures des années 1920″ de l’artiste allemand, Otto Dix, se tient actuellement à la Galerie Delacroix de l’Institut Français de Tanger, jusqu’au 18 octobre prochain.

– Casablanca : La deuxième édition de ‘’Futur.e.s in Africa’’, événement dédié à l’innovation digitale comme levier de transformation des territoires, se tiendra les 28 et 29 octobre prochain, sous le thème ‘‘territoires durables’’.

– Maroc : Le ministère de la Culture et de la Communication (Département culture) a annoncé le lancement début novembre prochain du Programme national « Maroc des arts pour jeunes créateurs », visant à enclencher une dynamique soutenue dans les centres culturels et les maisons de jeunes dans diverses régions du Royaume, afin de développer les aptitudes et habiletés artistiques des enfants et des jeunes.

– Londres : Pour sa participation à la 7ème édition de la foire d’art contemporain africain 1-54, du 3 au 6 octobre, la galerie casablancaise ‘‘L’Atelier 21’’ ambitionne de montrer des œuvres de l’artiste plasticienne Marocaine Chourouk Hriech qui se distinguent par un langage particulier.

– Beyrouth : La cérémonie de signature du livre intitulé « Mohammed VI, vingt ans de règne », de l’écrivain et journaliste Libanais Khair-Allah Khair-Allah, a eu lieu récemment.

– Marrakech : « A la recherche de l’équilibre » est le thème d’une exposition de l’artiste marocain Hassan Echair qui sera organisée du 28 septembre courant jusqu’au 16 février prochain, à l’espace d’exposition du Jardin Anima.

– Oujda : La Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales organise, les 28 et 29 novembre prochain, un colloque international sur la gouvernance territoriale et le développement local.

– Maroc : L’Agence marocaine de presse « Maghreb Arabe Presse » vient de publier « Anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI : 20 ans de règne », un beau livre retraçant en images les deux décennies de règne du Souverain jalonnées de faits marquants et de réalisations à tous les niveaux et dans tous les secteurs.

– Rabat : Le ministère de la Culture et de la Communication et la Fédération des Industries Culturelles et Créatives (FICC) de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) organisent, les 4 et 5 octobre prochain, les premières Assises des Industries Culturelles et Créatives (ICC).

– Etats-Unis : La romancière marocaine Laila Lalami, établie en Californie, a été nominée à deux grands prix américains, dont le très convoité National Book Award 2019 (Prix national du livre) pour son dernier roman « The Other Americans ».

– Casablanca : La Chambre de Commerce Suisse au Maroc et l’antenne EPFL Alumni Maroc organisent une Conférence-Débat sur le thème ‘‘Les Géostructures Energétiques : Une Energie Renouvelable sous Pieds’’, et ce le mardi 8 octobre 2019 à 17h30 à l’Hôtel Hyatt Regency.

– Essaouira : La quatrième édition des Nuits Photographiques (NPE-2019), un événement éclectique tourné vers le grand public et offrant une fenêtre sur l’Afrique et la Méditerranée, aura lieu du 3 au 5 octobre prochain dans la cité des Alizés.

– Rabat : L’ouvrage intitulé « Karia et tribus prérifaines, changements socio-économiques et culturels » de l’écrivain feu Abdeslam Boufatma a été présenté au sein de l’Institut royal de la culture amazigh (IRCAM).

– Sefrou : La deuxième édition du festival national des prunes se tiendra du 4 au 6 octobre dans la commune de Tamguenay, sous le thème de ‘‘L’agrégation de la filière des prunes, une garantie de la qualité de la production et de la commercialisation’’.