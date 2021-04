– Les Instituts Cervantes de Casablanca et de Rabat lancent ce mercredi, et jusqu’au 22 avril, une exposition virtuelle intitulée “Cultures ouvertes : L’Espagne et le Maroc”, pour célébrer les cultures espagnole et marocaine à l’occasion du 30ème anniversaire de la création de l’Institut.

– Un nouveau numéro de la revue de Police , publiée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en langues arabe et française, vient de paraître, consacrant son principal dossier à la sécurité dans les provinces du Sud du Royaume.

– Le festival du rire de Casablanca (FRIC) se tiendra du 15 au 18 avril en distanciel, sous le thème “Malgré la distance, le rire nous réunit”, indique les organisateurs dans un communiqué.

– La ville de Nador accueille, jusqu’au 21 avril courant, une exposition des dernières œuvres de l’artiste peintre Oussama Ait Ouahi.

– L’Organisation du Monde islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) vient d’annoncer le lancement du Prix ICESCO de la poésie féminine, “Poème de l’Année de la femme 2021”.

– L’Instance nationale pour la probité, la prévention et la lutte contre la corruption (INPPLC) vient de publier le deuxième numéro de la “Lettre de la Probité” , avec un focus sur l’Indice de perception de la corruption, le contexte lié à la Covid-19 et les perspectives d’évolution à venir.

– Les ambassades des pays hispanophones à Rabat organisent, du 19 au 23 avril, en mode virtuel, la cinquième édition de la Semaine de la langue espagnole au Maroc qui sera marquée par la participation d’une vingtaine d’écrivains de plusieurs pays hispanophones, ainsi que de figures éminentes de la littérature marocaine en langue espagnole.

– La galerie Delacroix de l’Institut français à Tanger abrite, jusqu’au 31 mai, une exposition haute en couleurs de l’artiste transdisciplinaire Mo Baala intitulée “Absence et présence, fragments entre la main et le cerveau”.

– Le film ‘‘L’Oiseau bleu’’ du réalisateur marocain Mouha Ouhdidou a remporté le Grand Prix de la 2ème édition du Festival national du court-métrage d’Oujda, organisée récemment par l’association «Hna Houma Hna» pour le cinéma et le théâtre.

– Une exposition collective s’est ouverte samedi, et se tiendra jusqu’au 8 mai, à la galerie Living 4 Art de Casablanca avec la participation de 19 artistes peintres marocains et étrangers célébrant la tradition et la modernité.

– Un documentaire sur le mode de vie des nomades du Sahara marocain, leurs coutumes, et leurs traditions, diffusé récemment sur la deuxième chaîne de la télévision publique espagnole « La2 », met en exergue la culture orale et le patrimoine de milliers d’éleveurs de chameaux.

– Le musée National Reina Sofía à Madrid présente pour la première fois une exposition d’art contemporain marocain intitulée “Trilogie Marocaine 1950-2020” , et ce du 31 mars au 27 septembre 2021.

– L’artiste marocaine Naima Lamcharki a été sacrée meilleure actrice au Festival international du film arabe de Malmö (sud de la Suède) pour son rôle dans le film “L’automne des pommiers” de Mohamed Mouftakir.

– Le Centre Régional d’Investissement organise, mardi 13 avril 2021 à 11h, la 2ème édition des CRI Meeting Days , un rendez-vous mensuel incontournable traitant des enjeux et problématiques de l’investissement et l’économie régionale, sous le thème “Industrie: clé de la relance post-Covid”.

– La maison de ventes aux enchères, “Artcurial Maroc” organisera le 23 mai prochain à Marrakech, une vente aux enchères d’œuvres de plusieurs artistes marocains de renom, dont Mohamed Melehi, auquel cette maison a choisi de rendre hommage.