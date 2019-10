– Vienne (Autriche) : La capitale autrichienne abritera, du 30 au 31 octobre, une conférence internationale sous le thème « le rôle des individus, des responsables religieux et des institutions dans la lutte contre le discours de haine et la promotion de la coexistence pacifique » avec la participation du Maroc.

– Midelt : Une conférence aura lieu les 2 et 3 novembre, sous le thème « Midelt à l’ère des énergies propres : quel développement à l’horizon 2030 », et ce dans le cadre de la 2ème édition de l’Université d’automne de l’Association Jbel Ayachi pour le développement culturel, social, économique et de l’environnement.

– Casablanca : PwC au Maroc organise, ce mercredi à partir de 8h30 au Hyatt Regency, une conférence autour de la transformation des métiers à l’ère numérique et du renforcement des compétences dont le monde aura besoin demain.

– Rabat : L’Académie du Royaume du Maroc organise, ce mercredi, une conférence sous le thème « Composantes du capital immatériel au Maroc », animée par le penseur Mustapha Benhamza.

– Kénitra : Atlantic Free Zone Investors Association (AFZIA) organise le Salon de l’Emploi, les 14 et 15 novembre 2019 à l’Atlantic Free Zone.

– Oujda : La 8ème édition du Festival méditerranéen cinéma et immigration, organisé par l’Association solidarité pour le développement et l’immigration, aura lieu du 2 au 5 novembre au Grand Théâtre Mohammed VI à Oujda, avec la participation de films issus de plusieurs pays méditerranéens.

– Casablanca : La troisième étape de la 7ème édition de la Caravane Emploi & Métiers aura lieu ces mercredi et jeudi.

– Essaouira : Un bateau baptisé « Phoenicia », une élégante réplique en bois d’un voilier phénicien vieux de 2 000 ans, accoste au port historique de la ville depuis quelques jours et ce, dans le cadre d’une escale dans la cité des Alizés, une étape de l’expédition dite « Phéniciens avant Christophe Colomb ».

– El Jadida : La Fondation Attijariwafa bank organise, le jeudi 7 novembre 2019 à 17h, à l’Université Chouaib Doukkali, une conférence-débat autour du thème ‘‘L’apport d’Al Farabi à la pensée universelle’’, animée par

Les Professeurs de philosophie, Mohamed Naiym, Adil Hadjami et Essaid Labib.

– Berrechid : La deuxième édition du salon national des céréales et légumineuses aura lieu, du 31 octobre au 3 novembre prochain, dans la ville de Berrechid, sous le thème « La production des céréales et des légumineuses et le défi du climat et du marché ».

– Marrakech : Après son installation « A Three Person Game » et la monumentale oeuvre « Mare Nostrum », Mariam Abouzid Souali dévoile ses nouvelles recherches dans une exposition individuelle intitulée « Je, demain », du 28 octobre au 30 novembre prochain, au Comptoir des Mines Galerie.

– Maroc : « Traité marocain de droit des sociétés », est un nouvel ouvrage du professeur Mohamed El Mernissi, que vient d’éditer LexisNexis.

– Fès : Dans le cadre de son programme visant à développer la culture dans la ville, l’Hôtel Sahrai reçoit pour novembre et décembre, l’artiste Fabienne Colin, grande spécialiste de la peinture murale depuis plus de 25 ans.

– Valladolid (Espagne) : Le premier long métrage du réalisateur marocain Alaa Eddine Aljem “Le miracle du Saint Inconnu” a été primé à la 64ème Semaine Internationale du Cinéma.

– Tanger : Le 1er Forum national des instances consultatives des Conseils régionaux du Maroc s’est tenu ce week-end, sous le thème « Les instances consultatives régionales et le pari de participation au processus de développement ».

– Dakhla : Le réseau de la baie de Dakhla pour l’action sociale et le développement organise, les 1er et 2 novembre, la 7ème édition du forum régional de l’environnement sous le signe: « le tri des déchets et l’économie circulaire ».

– Hanoï (Vietnam) : La destination touristique Maroc a été mise à l’honneur, samedi, lors du séminaire « Voyager au Maroc », organisé par la Confédération vietnamienne des agences de voyage.

– Agadir : L’exposition « Visages à réfléchir » de l’artiste Abdelkarim El Azhar, sera organisée du 31 octobre au 21 novembre prochain, à la galerie « Sous-Sol ».

– Maroc : L’écrivain et journaliste Abdelaziz Jadir vient de publier son ouvrage en langue arabe « Maa Abdelkader Chaoui, Fi Mahabi Rih » (Avec Abdelkader Chaoui, aux quatre vents), une biographie qui retrace le parcours littéraire du romancier et critique marocain, Abdelkader Chaoui, sur la base d’une série de rencontres entre les deux hommes.

– Rabat : L’exposition « Humanité » de l’artiste-peintre Mohamed Fakir se tient, jusqu’au 8 novembre prochain, à la galerie Nadira.

– Marrakech : La 3ème édition du festival de l’Ourika se tiendra du 31 octobre au 3 novembre prochain sous le thème « Tolérance et vivre-Ensemble ».

– Fès : La capitale spirituelle du Royaume abritera du 1er au 12 novembre prochain le septième Salon du Maroc des arts plastiques, avec la participation d’une pléiade d’artistes marocains et étrangers.

– Rabat : Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a organisé, ce mardi, une rencontre pour présenter le focus de son rapport annuel au titre de l’année 2018 intitulé « Les nouvelles formes de protestation au Maroc ».

– Casablanca : Le Casablanca Cancer Center de l’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa (HCK) a organisé, ce mardi, une conférence, à l’occasion du mois de la sensibilisation sur le cancer du sein, »octobre rose’’.

– Casablanca : La Conférence ‘‘Maghreb Oléagineux’’ se tiendra ce mercredi 30 octobre à 17h30 à l’hôtel ONOMO.

– Casablanca : L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) a organisé une conférence, ce mardi 29 octobre 2019 à 09h00 chez Paul, pour présenter ses recommandations fiscales pour l’industrie du capital investissement ainsi qu’une recherche sur ‘‘Les Impacts socio-économiques et fiscaux du capital investissement’’.

– Rabat : Le Haut-Commissariat au Plan organise, le mercredi 30 octobre 2019 à 10H00 en son siège à Rabat, une rencontre dédiée à la présentation du Rapport national sur la population et le développement au Maroc.

– Rabat : L’artiste et écrivain Bouthaïna Azami tiendra, du 12 novembre au 30 décembre 2019 à la Villa des Arts, sa première exposition individuelle sous le thème « A fleur de mondes ».

– Boujdour : La ville abrite, du 2 au 6 novembre prochain, la huitième édition du Festival Akbar, une manifestation culturelle initiée dans le sillage des festivités marquant la célébration du 44ème anniversaire de la glorieuse Marche verte.

– Maroc : « Souviens-toi qui tu es », le sixième roman de l’auteure marocaine Bahaa Trabelsi, vient de paraître aux éditions « La croisée des chemins ».

– Marrakech : Le 13ème Congrès méditerranéen de médecine physique et de réadaptation, aura lieu du 7 au 10 novembre prochain, à l’initiative de la Société Marocaine de Médecine Physique et de Réadaptation (SOMAREF).

– Casablanca : Un recueil de poésie intitulé « Finis Gloriae Mundi » (la fin de la gloire du monde) de l’écrivain, poète et journaliste, Abdelhak Najib, paru aux éditions Orion, a été présenté récemment dans la métropole.

– Maroc : L’artiste populaire Mohamed Louz, un des fondateurs du célèbre groupe Tagadda qui a marqué de son empreinte la musique ghiwanie dans les années 70 et 80, s’est éteint mercredi dernier à l’âge de 60 ans, des suites d’une longue maladie.

– Maroc : Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), à travers ses 12 Commissions régionales organise, du 24 octobre au 24 novembre prochain, des rencontres de réflexion, de concertation et de proposition autour du thème « L’effectivité des droits et des libertés au Maroc : pour un nouveau contrat social ».

– Maroc : Succès plébiscité depuis leur création en 1991, les semaines du film européen reviennent du 11 novembre au 3 décembre à Marrakech, Casablanca, Tanger et Rabat.

– Casablanca : Google For Entrepreneurs, en partenariat avec Welead, organiseront la 4éme Edition de MEET the Lead et ce les 27 & 28 Novembre 2019 au Palmeraie Country Club.

– Marrakech : La deuxième édition du festival de la poésie marocaine se tiendra, du 25 au 27 octobre, avec au menu une série d’activités culturelles et artistiques aussi riches que variées.

– Tanger : Le Centre international de traduction et de communication interculturelle (CITCI) a organisé, du 24 au 27 octobre à l’Ecole supérieure Roi Fahd de Traduction, un congrès international scientifique sous le thème « La galaxie des médias sociaux ».

– Paris (France) : Avec plus de 180 000 billets écoulés avant même son ouverture, la grande rétrospective inédite organisée par le musée du Louvre, du 24 octobre 2019 au 24 février 2020, à l’occasion du cinquième centenaire de la mort de Léonard de Vinci fait sensation et promet de battre tous les records.

– Maroc : Un nouveau numéro de la « Revue de Police », publiée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en langues arabe et française, vient de paraître, proposant aux lecteurs plusieurs sujets d’actualité et un dossier spécial sur l’Escroquerie.

– Casablanca : Le mardi 5 novembre 2019, le Rotary Casa Corniche entame l’année 2019-2020 avec une rencontre littéraire autour du nouveau et surtout premier roman ‘‘Esprit Chasseur’’ du romancier et écrivain Noureddine Hany, et ce au restaurant Meson Asador.

– Ouarzazate : La 6ème édition du Festival de la Kasbah du court-métrage aura lieu du 30 octobre au 3 novembre sous le thème « Le cinéma par et pour les jeunes ».

– Marrakech : La 8ème édition de la Conférence internationale sur les systèmes et le contrôle 2019 (ICSC’2019) a eu lieu du 23 au 25 octobre.

– Rabat : La 11ème Dar Maalma Expo et le 2ème Congrès des Femmes Artisanes Africaines s’est déroulée au Théâtre Mohammed V du 25 novembre au 1er décembre 2019.

– Tanger : Une session de sensibilisation a été organisée, dans la zone franche, sur l’importance du don de sang, à l’initiative du Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie (CNTSH).

– Ifrane : L’association Chifae pour la prévention et la recherche sur le cancer en collaboration avec le Service d’Oncologie Médicale du CHU Hassan II de Fès a organisé le 1er Congrès International d’Oncologie Thoracique sous le thème ‘‘Actualités et perspectives d’avenir dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules’’.

– Errachidia : Une rencontre de communication sur le projet de préservation de l’écosystème de l’oasis de Ksar Tighfert a été organisée à l’initiative de l’Association de l’oasis de Ferkla pour l’environnement et le patrimoine.