– Football : César Sanchez a été nommé nouveau directeur de FC Valence, équipe de première division du championnat espagnol, a annoncé, ce lundi, le club ‘‘che’’.

– F1 : Le directeur commercial de la Formule 1, Sean Bratches, quittera ses fonctions à la fin du mois de janvier tout en conservant un rôle de conseil, a annoncé la F1 dans un communiqué.

– Golf : L’Américain Andrew Landry, qui a résisté à la remontée du Mexicain Abraham Ancer, s’est adjugé l’American Express, comptant pour le circuit professionnel américain de golf (PGA), ce dimanche après le 4ème tour disputé sur le parcours de La Quinta (Californie).

– Football : L’attaquant de Manchester United Marcus Rashford a été déclaré forfait pour au moins six semaines en raison d’une fracture de fatigue au dos, a indiqué ce dimanche son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer après la défaite à Liverpool (2-0).

– Rallyes : Le Rallye d’Argentine, 4ème manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), a été reprogrammé du 23 au 26 avril après l’annulation de l’épreuve précédente au Chili, a indiqué ce lundi la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

– Formule E : L’Allemand Maximilian Günther (BMW I Andretti Motorsport) a remporté samedi l’ePrix de Santiago du Chili, deuxième manche de la saison 2019-2020.

– Tennis : L’Australienne Ashleigh Barty a conforté sa place de numéro 1 mondiale suivie de la Tchèque Karolina Plisková et la Roumaine Simona Halep au classement WTA, actualisé ce lundi.

– Football : Le congolais Dago Tshibamba, ancien buteur du Daring Club Motema Pembe, vient de signer pour l’Olympique Club de Khouribga, actuel 13ème au classement (11 points), au titre d’un prêt de 6 mois avec option d’achat.

– Football : Le milieu de terrain brésilien de Lille Thiago Maia est arrivé dimanche à Rio de Janeiro et devrait être prêté un an avec option d’achat à Flamengo, selon les médias brésiliens.

– Ski : Le Français Clément Noël, déjà victorieux l’an passé dans la station suisse, a remporté ce dimanche le slalom de Wengen, épreuve de la Coupe du monde de ski, devant le Norvégien Henrik Kristoffersen (+40/100) et le Russe Alexander Khoroshilov (+83/100).

– Golf : L’Anglais Lee Westwood, ancien N’1 mondial, a remporté ce dimanche le tournoi d’Abou Dhabi, son 25ème succès sur le circuit européen EPGA et le 2ème dans la catégorie des Rolex Series.

– Ski : La Française Clara Direz a remporté dimanche sa première victoire en Coupe du Monde en s’imposant contre toute attente lors du slalom géant parallèle de Sestrières (Italie) devant l’Autrichienne Elisa Mörzinger et l’Italienne Marta Bassino.

– MMA : Le champion Conor McGregor a terrassé son adversaire américain Donald Cerrone en seulement quarante secondes, quinze mois après sa défaite retentissante contre Khabib Nurmagomedov.

– Boxe : Le Dominicain Jeison Rosario a raflé les ceintures WBA et IBF des poids-welters en détrônant, samedi à Philadelphie, l’Américain Julian Williams par arrêt de l’arbitre au 5ème round.

– Football : L’AS Saint-Etienne a annoncé ce samedi avoir conclu un accord pour le transfert de son attaquant international slovène Robert Beric au club de Chicago Fire (MLS, Etats-Unis).

– Football : L’ancien joueur de la Juventus Turin Pietro Anastasi, buteur de l’Italie lors de la finale de l’Euro en 1968, est mort à l’âge de 71 ans, a annoncé le club turinois.

– Football : Le club allemand Bayer Leverkusen a prolongé le contrat de son entraîneur néerlandais Peter Bosz jusqu’en juin 2022, a annoncé le club de Bundesliga.

– Football : L’AS Rome s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie de football, à la faveur de sa victoire 2 à 0 à Parme en huitième de finale.

– Surf : La première édition du Pro Taghazout Bay, étape du Qualifying Series 2020 de la World Surf League, est prévue du 25 janvier au 1er février à la Pointe des Ancres (Taghazout Bay), un des joyaux de la côte du sud marocain.

– Rallyes : L’Espagnol Carlos Sainz (Mini) a remporté, vendredi, à 57 ans son troisième “Dakar”, le premier à se dérouler en Arabie saoudite, après ses sacres en 2010 et 2018.

– Futsal : La sélection marocaine s’est suffisamment préparée et est fin prête pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-202), qui se tiendra à Laâyoune du 28 janvier au 7 février prochain, a assuré l’entraineur national de futsal, Hicham Dekik.

– Tennis : Victime d’une déchirure abdominale, le N’1 australien et 21ème mondial, Alex de Minaur, a déclaré forfait, jeudi, pour l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem, qui commence ce lundi à Melbourne.

– Football : L’international marocain Youssef En-Nesyri, sociétaire du club madrilène de Leganés, est sur le point de s’engager avec FC Séville, l’une des équipes les plus importantes du championnat espagnol, rapporte la presse spécialisée.

– Football : Avec 337 millions d’euros (M€), le Paris SG a déclaré la troisième masse salariale la plus élevée d’Europe en 2018, derrière le FC Barcelone (529 M€) et le Real Madrid (431 M€), selon un rapport que l’UEFA a publié et qui pointe aussi la hausse “significative” des revenus du club champion de France.

– Football : Le jeune défenseur français du FC Barcelone Jean-Clair Todibo (20 ans) a été prêté pour une durée de six mois, jusqu’au 30 juin, au club allemand de Schalke 04.

– Rugby : Johnny Sexton jouera comme capitaine de la sélection irlandaise lors du tournoi des six nations, selon la liste des 25 joueurs publiée par la Fédération irlandaise.

– Football : Le Raja de Casablanca vient de signer le milieu du terrain prometteur du Moghreb de Tétouan, Mohamed Makhazi, qui a signé un contrat de deux ans et demi avec les Verts.

– Football : Le directeur sportif français du Fenerbahçe Istanbul, Damien Comolli, a démissionné de son poste, dans un contexte de tensions avec les supporters et la direction, doublées de difficultés financières et sportives a annoncé le club turc.

– Football : L’ex-entraîneur de l’Allemagne et des Etats-Unis, Jürgen Klinsmann s’est retrouvé sous pression par la Fédération allemande (DFB) suite à la perte présumée de sa licence d’entraîneur.

– Football : L’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se déroulera au Cameroun, du 9 janvier au 6 Février, indique un communiqué de la confédération africaine de football (CAF).

– Tennis : L’Allemande Angelique Kerber a vu sa préparation pour l’Open d’Australie perturbée par des douleurs dorsales qui l’ont contrainte, mercredi dernier, à interrompre sa participation au tournoi d’Adelaïde.

– Boxe : L’équipe marocaine seniors a participé au tournoi international de boxe “Ahmet Cömert”, organisé du 13 au 20 janvier à Istanbul, en Turquie.

– Basketball : L’entraîneur américain Mike Malone, coach des Nuggets de Denver (NBA), va rejoindre le staff technique de la Serbie en tant que conseiller pour le tournoi de qualification au Jeux olympiques en juin, a annoncé la Fédération serbe (KSS).

– Football : L’entraîneur des Espoirs allemands, Stefan Kuntz a inclus les ex-internationaux Thomas Müller et Mats Hummels dans une pré-liste de 50 joueurs de la sélection allemande pour les jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août).

– Football : Le Bayern Munich et le constructeur automobile Audi ont prolongé leur contrat de sponsoring jusqu’en 2029, a annoncé le club de football allemand le plus titré dans un communiqué.

– Football : L’ancien international malien ” Momo” Sissoko (34 ans) a annoncé la fin de sa carrière professionnelle, rapportent des médias locaux.

– Football : Le joueur italien Fabio Borini, sociétaire de l’AC Milan, s’est engagé avec le Hellas Vérone jusqu’en fin de saison, soit jusqu’en juin 2020, ont annoncé les deux clubs de la Serie A.

– Handball : Le président de la fédération marocaine, Adli Hanafi, a souligné que l’ultime objectif de la sélection marocaine lors de la 24ème Coupe d’Afrique des nations de handball (16-26 janvier) consiste à décrocher un billet pour le championnat du monde masculin de handball, prévu en Egypte en 2021.

– Football : Le Ghanéen Charles Akonnor a été nommé entraîneur de l’équipe nationale du Ghana en remplacement de Kwesi Appiah, a annoncé la Fédération ghanéenne de football (GFA)

– Tennis : Le joueur chilien Nicolas Jarry a été suspendu provisoirement après avoir été testé positif à des substances interdites lors de dernière finale de la Coupe Davis, disputée à Madrid, a annoncé la Fédération internationale de tennis (ITF).

– Football : Les stars du Paris SG Kylian Mbappé et Neymar sont les joueurs les mieux valorisés parmi les effectifs des clubs champions en titre dans les huit principaux championnats européens, selon une étude publiée par le cabinet d’audit et de conseil KPMG.

– Muay-thaï : Le champion du monde Marocain Youssef Boughanem encadrera, le 19 janvier à la salle couverte du complexe sportif Mohamed V à Casablanca, une session d’entraînement tenu par la Ligue Chaouia, sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de kick boxing, muay thai-savate et sport assimilé.

– Marathon : La 7ème édition du Marathon de Merzouga “Trail du Soleil”, aura lieu le 8 mars prochain, à l’initiative de l’association “Course de Tafilalet”.

– Football : Le Wydad de Casablanca a présenté, lundi au complexe sportif Mohamed Benjelloun, son nouveau manager général, l’Argentin Miguel Angel Gamondi, qui s’est engagé pour trois ans et demi avec le champion du Maroc en titre.

– Football : L’international brésilien Marcos Aoas Correa (Marquinhos) a prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, annonce le club parisien.