– Football : L’attaquant norvégien du Borussia Dortmund (BVB), Erling Haaland, restera au club la saison prochaine , a assuré le directeur sportif de la formation allemande, Michael Zorc.

– Football : L’ancien champion du monde Daniele De Rossi, membre de l’encadrement de l’équipe d’Italie, a été hospitalisé à Rome après avoir contracté le Covid-19.

– Football : Zlatan Ibrahimovic, qui aura 40 ans en octobre prochain, est “tout proche” de prolonger son aventure avec l’AC Milan , a fait savoir le directeur technique des Rossoneri Paolo Maldini.

– Football : Le Wydad de Casablanca (WAC) a pris le meilleur à domicile sur le club angolais de Petro Atletico par 2 buts à 0, samedi soir, en match comptant pour la 6ème et dernière journée (groupe C) de la Ligue des Champions d’Afrique de football, et termine en tête de sa poule avec 13 points, obtenus en 4 victoires, 1 nul et 1 défaite.

– Boxe : L’Américain Joe Smith Jr a remporté la ceinture WBO des mi-lourds , en battant aux points, par décision majoritaire, le Russe Maxim Vlasov, samedi à l’Osage Casino de Tulsa (Oklahoma) rempli par 500 spectateurs.

– Boxe : Le Philippin Jerwin Ancajas a conservé sa ceinture IBF des super-mouches, en battant aux points, par décision unanime, le Mexicain Jonathan Javier Rodriguez, samedi à Uncasville (Connecticut).

– Athlétisme : L’Américaine Sha’Carri Richardson, âgée de 21 ans, a égalé le 9ème meilleur temps de l’histoire sur 100 mètres en 10 sec 72/100e , samedi dans un meeting en Floride, devenant par la même occasion la 6ème athlète la plus rapide de tous les temps.

– Football : Le Real Madrid a remporté le Clasico face au FC Barcelone 2-1, samedi à domicile, s’emparant provisoirement de la tête du Championnat d’Espagne, devant l’Atletico Madrid, lors de la 30ème journée.

– Tennis : L’Espagnol Pablo Carreno Busta (15ème mondial) s’est imposé dimanche au tournoi ATP 250 de Marbella en remportant la finale face à son compatriote Jaume Munar (95ème) en trois sets 6-1, 2-6 et 6-4.

– Tennis : L’Italien Lorenzo Sonego (34ème mondial) a été sacré champion du tournoi ATP 250 de Cagliari, en s’imposant dimanche en finale sur le tenant du titre, le Serbe Laslo Djere (57ème), en trois manches 2-6, 7-6 (7-5) et 6-4.

– Formule E : Le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes) a remporté dimanche le second ePrix de Rome , en s’imposant devant le Britannique Alexander Sims (Mahindra) et l’Allemand Pascal Wehrlein (Porsche).

– Football : Le joueur du Real Madrid, Lucas Vazquez, blessé samedi lors du ‘‘classico’’ contre le FC Barcelone, ne jouera pas sous la tunique madrilène cette saison.

– Football : L’Inter Milan de l’international marocain Achraf Hakimi s’est imposé, dimanche, face à Cagliari (1-0) pour le compte de la 30ème journée du championnat d’Italie, et conforte ainsi sa position en tête du classement de la Serie A.

– Hip hop : Le danseur Marouane Al Mansouri et le duo ‘‘Black Mafia’’ ont remporté le championnat du Maroc, organisé dimanche par la Fédération royale marocaine des sports aérobic, fitness, Hip Hop et disciplines assimilées (FRMSAFH) au Complexe Al Amal de Rabat.

– Football : La Renaissance Sportive de Berkane (RSB) et la JS Kabylie se sont neutralisés sur un score nul (0-0) , lors d’un match comptant pour la 4ème journée de la poule B de la coupe de la confédération africaine de football (CAF), disputé dimanche soir au stade de Tizi- Ouzou en Algérie.

– Football : Le Raja de Casablanca s’est imposé haut la main à l’extérieur face à la formation égyptienne de Pyramids FC par 3 buts à 0, dimanche au stade de l’armée de l’air du Caire, en match comptant pour la 4ème journée (groupe D) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

– Football : Le joueur de l’Etoile jeunesse sportive de Casablanca Reda Saki est décédé, dimanche, lors d’un match de championnat amateur opposant son club au Hassania de Benslimane.

– Tennis de table : Le joueur Soufiane Harb du Stade Marocain a remporté la première édition du tournoi feu Abdelhak Doghmi, organisée par la fédération royale marocaine de tennis de table, dimanche à la salle du Stade marocain à Rabat.

– Football : Le Paris Saint-Germain a pu compter, ce lundi matin, sur le retour des Italiens Marco Verratti et Alessandro Florenzi , touchés ces derniers jours par le Covid-19, tandis que le Brésilien Marquinhos était absent, à la veille du match choc au Parc des Princes contre Bayern Munich pour le quart de finale retour de Ligue des champions.

– Football : Le club allemand de Cologne a mis fin dimanche soir au contrat de son entraîneur Markus Gisdol, a annoncé le directeur sportif du club de Bundesliga, Horst Held.

– Golf : Hideki Matsuyama est devenu le premier Japonais à remporter un tournoi du Grand Chelem, en l’occurrence le Masters d’Augusta, dimanche en Géorgie (Etats-Unis)