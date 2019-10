– Rugby à 13 : Le Maroc est venu à bout (7-4) du Cameroun en demi-finale de la Coupe d’Afrique 2019 et affrontera en finale le Nigeria.

– Basketball : La NBA a décidé de mettre un coup de frein aux fausses tailles données par les franchises sur les joueurs, et en marge de la reprise des training camps, les équipes ont dû mesurer leurs joueurs et fournir les vraies taille.

– Football : L’international Marocain Achraf Hakimi ne s’est pas contenté d’inscrire son premier but en Ligue des Champions, le défenseur marocain s’est carrément offert un doublé et a permis à Dortmund de s’imposer en République Tchèque face au Slavia Prague (0-2).

– Football : Hakim Ziyech a encore été au niveau hier soir en Champions League lors de l’éclatante victoire de l’Ajax sur le terrain Valence (0-3), le Marocain ayant été un vrai métronome pour l’équipe néerlandaise avec notamment un but splendide.

– Golf : Le coup d’envoi de la 1re édition du « Lalla Aïcha Challenge Tour », qui se tiendra sur le Parcours Bleu du Royal Golf Dar Es Salam du 3 au 6 octobre, a été donné ce jeudi à Rabat.

– GT4 : La saison de la catégorie se termine sur une note très positive pour le jeune pilote marocain Michael Benyahia, classé 6ème sur les 38 pilotes engagés, après un dernier weekend de courses qui s’est tenu sur le circuit du Sachsenring (Allemagne).

– Football : Dans un entretien accordé à BeIN Sports, Mehdi Benatia, le défenseur Marocain, a annoncé sa décision de prendre sa retraite internationale.

– Football : Le club de football gallois Cardiff City a annoncé, mercredi, sa décision de faire appel de la décision rendue par la Fifa l’obligeant à payer au FC Nantes le premier versement du transfert du jeune argentin, Emiliano Sala, décédé dans un crash d’avion en début de l’année.

– Football : La Fédération internationale de football a interdit au Club Africain (Tunisie) tout recrutement pour les trois prochains mercatos.

– Randonnée : La cinquième édition de la randonnée « Trek des Gazelles », un événement sportif sans compétition et 100% féminin, aura lieu du 13 au 17 octobre pour ce qui est de l’étape dite « Edition Mer Essaouira ».

– Golf : La huitième édition du tournoi de la Chambre espagnole de commerce, d’industrie et de navigation de Casablanca se tiendra, samedi prochain, sur le parcours « The Tony Jacklin » de Bouskoura à Casablanca, où sont attendus 90 joueurs espagnols et marocains.

– Football : L’Olympic de Safi (OCS) a décroché mardi sa qualification en 16è de finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions, après sa victoire (0-1) face au club bahreïni Al Riffa sur la pelouse du stade Madinat Khalifa Arriyadia au Bahreïn.

– Football : Du 29 novembre au 1er décembre 2019, plus de 500 amoureux du ballon rond originaires des quatre coins du monde seront réunis dans le Grand Stade de Marrakech pour un tournoi international de football d’entreprise à 7 dans des conditions de Pro et ce, à l’initiative de Abdellah Marrakchi et Jalil Fredj, les organisateurs de cette étonnante compétition.

– Football : Le Qatar inaugurera le troisième des huit stades du Mondial-2022 en accueillant la demi-finale et la finale de la Coupe du monde des Clubs.

– Football : La chambre de jugement de la Commission d’Ethique indépendante de la FIFA a annoncé la suspension à vie de l’ex secrétaire général de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF), Enrique Sanz, pour corruption.

– Football : L’ex sélectionneur du Burkina et de la Guinée, Paul Put, est officiellement le nouveau directeur sportif du Wydad de Casablanca.

– Tennis : Le Marocain Adam Moundir a remporté, dimanche au Liban, un tournoi international organisé à Kaslik, au gouvernorat du Mont-Liban, après sa victoire en deux sets (4-6) et (3-6) contre le Français Corentin Donnolle.

– Course à pied : Les Marocains Rachid El Morabity et Bouchra Langhran ont remporté le marathon « Ultra Trail mirage El Djerid », une course longue de 100 km, disputée samedi dernier à Tozeur (454 km au sud de Tunis) avec la participation d’athlètes représentant 26 pays.

– Formule 1 : Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de Russie, accroissant son avance en tête du Championnat du monde.

– Boxe : L’Américain David Benavidez a repris, à Los Angeles, le titre WBC des super-moyens, dont il avait été destitué en 2018 après un contrôle positif à la cocaïne.

– Athlétisme : L’Américain Christian Coleman a remporté la finale des championnats du monde du 100 m avec un timing de 9 sec 76, à Doha (Qatar).

– Golf : Le Maroc s’est adjugé six médailles d’or lors des championnats arabes Juniors et dames, qui se sont déroulés du 23 au 26 septembre 2019 au Caire.

– Athlétisme : La Chine a dominé l’épreuve du 20 km marche féminin des Mondiaux d’athlétisme de Doha, avec un podium complet et un troisième titre mondial pour Liu Hong.

– Golf : La Sud-Coréenne Hur Mi-jung, qui a dominé les débats tout du long du tournoi, a logiquement remporté le LGPA d’Indianapolis, rendant au final une carte de 267 soit 21 coups sous le par.

– Tennis : Le Serbe Novak Djokovic occupe toujours la première place du classement ATP alors que le Français Gaël Monfils, quart-de-finaliste à Zhuhai, se retrouve au pied du Top 10, à 200 points de l’Espagnol Robert Bautista (10ème).

– Cyclisme : La Néerlandaise Annemiek van Vleuten a été sacrée championne du monde, en survolant la course dames des Mondiaux dans le Yorkshire (nord de l’Angleterre), où elle a conclu une échappée solitaire de 104 kilomètres.

– Rugby : Le jeune pilier du Stade Toulousain et des Etats-Unis, David Ainu’u, touché contre l’Angleterre, « va rentrer chez lui pour continuer à soigner sa blessure », a indiqué la Fédération américaine.

– Rallyes : Le président kényan Uhuru Kenyatta a annoncé le retour après 18 ans d’attente du rallye Safari dans le calendrier du Championnat du monde des rallyes 2020 de la Fédération internationale de l’automobile.

– Football : La FIFA dispensera, le 15 octobre à Rabat, une formation aux arbitres Marocains à la technique d’Assistance Vidéo à l’Arbitrage (VAR) qui sera appliquée au Maroc à partir des demi-finales de la Coupe du Trône, avant son entrée en vigueur aux rencontres du championnat national (D1) à la fin du mois de décembre.

– Football : La nouvelle stratégie de la FRMF prévoit la programmation des matchs des sélections nationales dans différentes villes du Maroc afin d’attirer le plus grand nombre de supporters marocains.

– Equitation : La 10ème édition du Morocco Royal Tour (MRT), concours international réunissant le gotha du sport équestre, se tiendra du 3 au 20 octobre à Tétouan, Rabat et El Jadida.

– Basketball : La G League, le championnat de développement de la NBA, va expérimenter au cours de la saison qui débute en novembre une nouvelle règle du lancer franc unique après toute faute commise, a annoncé la Ligue nationale de basket.

– Football américain : Les propriétaires de franchises plaident pour étendre de 16 à 17 le nombre de rencontres en saison régulière de NFL.