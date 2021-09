Laila Mamou est nommée Directrice générale déléguée de Sofinco, dont elle supervise l’ensemble des activités exécutives et opérationnelles. A ce titre, elle est membre du Comité exécutif du groupe Crédit Agricole Consumer Finance.

Pour rappel, Laila Mamou a rejoint Wafasalaf, filiale de Crédit Agricole Consumer Finance au Maroc, en 1990 comme responsable du Contrôle de gestion. Elle s’est ensuite vu confier la Direction du Contrôle des risques puis celle du Développement commercial. En 2004, Laila Mamou devient Présidente du Directoire de Wafasalaf.

En novembre 2018, elle est nommée Directrice Filiales et Participations du groupe CA Consumer Finance, avant d’occuper le poste de DGA de Sofinco en charge du Développement.

‘‘La nomination de Laila Mamou va permettre de poursuivre nos ambitions stratégiques en France, en lien avec la trajectoire que nous nous sommes fixée d’ici à 2022, et avec notre contribution au Projet du Groupe Crédit Agricole », explique Stéphane Priami, Directeur général du groupe Crédit Agricole Consumer Finance et Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. Sofinco est, en France, la marque commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance, filiale de crédit à la consommation de Crédit Agricole S.A. qui distribue une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l’ensemble des canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et partenariats.