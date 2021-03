DES PROTOCOLES THÉRAPEUTIQUES AUX RÉSULTATS VISIBLES

Utilisant la thérapie des points marma (centres d’énergie vitale qui libèrent le stress et réduisent l’anxiété), la lymphatique et les techniques du kasa bowl, la nouvelle carte du Spa Royal Mansour propose : le massage Blissful Marma qui augmente la circulation et le flux sanguin pour déstresser et apaiser et le 24K Gold Age Defying Facial qui renouvelle et régénère les cellules de la peau, réduisant efficacement les signes du temps. Ces soins permettent de rééquilibrer le corps, d’améliorer les habitudes de sommeil ainsi que les niveaux d’énergie pour renforcer le système immunitaire.

UN PARTENARIAT FORT ENTRE DEUX BELLES MAISONS

« Nous sommes très heureux de cette collaboration entre le Spa Royal Mansour et la marque familiale Subtle Energies, avec qui nous partageons les mêmes valeurs d’authenticité« , affirme Malika Rojhani, Directrice du Spa Royal Mansour. « Pionnière de l’aromathérapie ayurvédique et reconnue pour la haute qualité de ses produits, Subtle Energies offrira à nos hôtes de nouvelles expériences sensorielles et un bien-être holistique à la fois physique, mental et émotionnel.« , ajoute-t-elle.

Farida Irani, Fondatrice de Subtle Energies, déclare : « Le Royal Mansour Marrakech est l’une des destinations les plus emblématiques du monde. Nous sommes plus qu’honorés de cette union ! » Elle rajoute : « Le Spa Royal Mansour s’inscrit dans un nouvel élan d’offrir à sa clientèle une offre bien-être des plus complètes. »

Subtle Energies est exclusivement disponible en Afrique, au Spa Royal Mansour.