Infomédiaire Maroc – « Opel veut élargir sa couverture territoriale créant ainsi plus de proximité avec le consommateur marocain », du moins c’est ce qu’avait indiqué le manager de la marque lors de la présentation de la marque au salon de l’automobile de cette année. La marque allemande lance ainsi sur le marché marocain de nouveaux produits, conformément à sa stratégie de développement portant sur la commercialisation de 29 nouveaux modèles au courant de la période 2016-2020.

Parmis ces marques on retrouve notamment, la GrandLand X, qui sera lancé au quatrième mois de cette année. 2018 connaîtra par ailleurs le lancement de la gamme VUL (Vivaro et Movano) et ce à partir de septembre. De son coté, la « New Combo » sera commercialisée à partir de janvier 2019.

Rédaction Infomédiaire