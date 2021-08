Les compagnies aériennes marocaines, Royal Air Maroc (RAM) et Air Arabia Maroc, vont lancer des vols directs entre le Royaume et Israël à partir d’octobre prochain, rapporte ce mardi Maghreb Intelligence qui cite des sources professionnelles.

Dans un premier temps, ces vols directs, seront assurés entre Casablanca et Marrakech et Tel-Aviv à raison d’une seule fréquence hebdomadaire pour chaque compagnie. Les fréquences seront augmentées au fur et à mesure, selon la demande, mais les professionnels se disent optimistes quant à l’avenir de ces vols directs, précise le site d’information.

Pour rappel, deux compagnies aériennes israéliennes ont déjà lancé des vols directs entre Tel-Aviv et Marrakech, le 25 juillet dernier. Il s’agit des compagnies El Al et Israir alors qu’une troisième compagnie, à savoir Arkia, va leur emboîter le pas au début de ce mois d’août.

À terme, les vols directs entre les deux pays vont concerner Marrakech, mais aussi Casablanca, voire Essaouira.