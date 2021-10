L’organisme de consultation britannique, Skytrax, spécialisé dans les recherches pour les compagnies aériennes et les surveillances statistiques sur les voyages internationaux a mis en ligne son classement annuel des 100 meilleures compagnies aériennes Skytrax world’s top 100 airlines.

Après un an d’absence, les chiffres révèlent le classement de la Royal Air Maroc (RAM). En effet, la compagnie marocaine a gagné 11 places en 2021, occupant le 81e rang mondial au lieu du 92e en 2019.

Selon Skytrax, la RAM est certifiée, pour cette même année, compagnie aérienne 4 étoiles sur 5, pour la qualité de son aéroport et de ses produits et services à bord à savoir le confort d’assise, la qualité de la nourriture proposée, et la propreté de la cabine et des sièges. Cette évaluation de service concerne également le personnel de cabine et le personnel au sol.

Au niveau continental, la RAM figure dans le Top 4 avec Ethiopian Airlines, South African Airways et Kenya Airways.

A noter que, pour les vols régionaux, le Maroc est premier du classement africain devant RwandAir et Tunisair.