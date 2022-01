Dans le cadre de sa démarche et de son engagement en termes de Responsabilité Sociale et Environmentale (RSE) et de Développement Durable, Royal Air Maroc a co-organisé avec l’Université Euromed un Hackathon «L’Euromed Sustainable Impact Challenge» les 19, 20 et 21 Janvier 2022.

L’éco-campus de cette institution basée à Fès a accueilli, durant ces trois jours, une centaine d’étudiants qui ont participé à un concours visant à favoriser l’émergence de solutions innovantes en matière du développement durable et de RSE.

Coachées par des cadres de la Compagnie Nationale et des enseignants-chercheurs de renom, ces équipes étaient appelées à proposer l’implémentation, au sein de Royal Air Maroc, de solutions écologiquement et économiquement viables qui permettraient de réduire l’impact de ses activités sur l’environnement.

La mobilisation de Royal Air Maroc dans ce projet qui place le développement durable au cœur de ses priorités, s’inscrit dans le cadre de la politique de la Compagnie visant à promouvoir la recherche et l’innovation pour contribuer à construire un monde plus durable. « Cette initiative s’inscrit pleinement dans la continuité de notre plan d’action RSE, qui vise à promouvoir un développement empreint d’une conscience responsable forte, et à optimiser notre empreinte écologique et notre impact social et environnemental. Elle signe aussi l’engagement de Royal Air Maroc auprès de la jeunesse et de la culture, et en faveur de la formation et la recherche ainsi que l’accompagnement des jeunes talents aux métiers de demain», souligne Hamid ADDOU, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.

Ainsi, les jeunes talents provenant de différentes régions du Maroc et de l’Afrique représentant des spécialités aussi diverses que le design, le développement informatique, l’intelligence artificielle, le marketing, ou encore l’architecture ont participé à ce concours de recherche en 12 équipes.

A l’issue de ce concours qui s’est déroulé dans une approche responsable (achats responsables, fournisseurs locaux, zéro plastique et déchets, communication responsable…), les projets de trois équipes ont été retenus afin d’être développés par la suite dans le cadre de workshops au sein de l’université. Le premier projet est une solution basée sur la création d’une application d’éco-rating, de restauration et de covoiturage pour une consommation réduite et contre le gaspillage alimentaire. Le second projet retenu consiste à mettre en place des éco variateurs de lumière pour diminuer la consommation d’énergie. Enfin, le troisième projet propose une solution basée sur l’élaboration d’un écosystème qui englobe une pépinière, un shop et un atelier à travers une application mobile.