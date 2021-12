Le taux d’emploi dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA) a dépassé son niveau d’avant la pandémie de la Covid-19, selon un rapport publié par la Direction régionale du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Le taux d’emploi dans la région TTA s’est établi à 45,8% au 3ème trimestre 2021, contre 39,6% durant la même période une année auparavant, dépassant son niveau d’avant la pandémie (40% au 3è trimestre 2019), précise le rapport.

La région TTA a ainsi enregistré le taux d’emploi le plus élevé (45,8%) par rapport aux autres régions du Royaume, dépassant de six points la moyenne nationale (39,8%), suivie de la région Marrakech-Safi (42,4%), puis la région Casablanca-Settat (41,6%) et la région de Béni Mellal-Khénifra (40,3%), tandis que les taux d’emploi les plus faibles ont été observés dans la région de l’Oriental (34,7%), la région de Draâ-Tafilalet (35,8%) et les régions du Sud (35,9%).

Le taux de chômage au niveau de la région TTA a atteint 10% au 3è trimestre 2021, contre 11,8% au niveau national, suivie des régions de Souss-Massa (11%) et de Rabat-Salé-Kénitra (11,5%).

Le rapport indique que le taux de chômage dans la région du Nord est passé de 12,3% au 3ème trimestre 2020, à 10% au 3è trimestre 2021, enregistrant son niveau le plus bas durant cette période au cours des trois dernières années, reculant même par rapport à son niveau d’avant la pandémie (11,2% au 3è trimestre 2019).