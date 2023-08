Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse s’est établi à 2,6% en 2022, après une hausse de 5,4% en 2021, exercice marqué par le rebond post-Covid, a indiqué jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

La croissance en 2022 « s’inscrit dans un environnement favorable caractérisé par une reprise au niveau des services (transports, restauration) encore affectés par la pandémie de Covid-19 en 2021 et une forte croissance de l’industrie manufacturière », a indiqué l’OFS dans un communiqué.

En effet, l’excédent de la balance commerciale de biens a fortement augmenté pour la deuxième année consécutive, dépassant de plus de 50% le niveau d’avant Covid-19. La hausse de 2022 est toutefois uniquement due à l’or non monétaire, les exportations ayant progressé deux fois plus que les importations, selon la même source. La consommation des ménages a aussi nettement rebondi l’année dernière, augmentant de 4,2%, après seulement +1,8% en 2021. Celles des administrations publiques a, au contraire, marqué le pas, reculant de 0,8% après une croissance de 3,3% en 2021.

En 2022, l’industrie manufacturière a enregistré une croissance soutenue (+6,8%) grâce, en particulier, à de fortes hausses de la valeur ajoutée dans la chimie et la pharma. La fin de la crise du Covid-19 a permis aux activités liées aux transports, à l’hébergement et restauration, ainsi qu’aux activités créatives d’enregistrer de fortes croissances.

Ainsi, la situation au niveau des services financiers (-1,0%) a été contrastée avec un net ralentissement (-5,9%), après deux années de fortes hausses, au niveau des banques et une croissance marquée (+6,5%) de la valeur ajoutée des assurances privées qui avaient subi les contrecoups de la pandémie et de la hausse des sinistres liés aux catastrophes naturelles en 2021.