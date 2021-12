Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a indiqué, ce mercredi, que l’objectif de son gouvernement est d’intégrer la Turquie parmi les 10 plus grandes économies mondiales.

« Notre objectif est d’intégrer notre pays parmi les 10 plus grandes économies mondiales, et ainsi peser plus lourdement dans le système mondial », a-t-il indiqué dans un message vidéo, diffusé lors de la cérémonie d’inauguration du tunnel de « Pirinkayalar », entre les provinces d’Erzurum et Artvin, dans le nord-est du pays, une infrastructure longue de 2.246 mètres.

« La Turquie sort du lot parmi les pays développés en et voie de développement, par ses infrastructures les plus larges, les plus neuves et les plus modernes », s’est félicité le chef d’Etat turc.