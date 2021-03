Peu après son lancement, Alizés Private poursuit son ascension en intégrant le prestigieux réseau Virtuoso. Retour sur une success story.

À peine créée en 2017, Alizés Private suscitait déjà l’intérêt de Virtuoso, le premier réseau mondial dans l’univers du voyage de luxe. Un an et demi plus tard, après avoir répondu à d’innombrables critères de sélection, elle obtient le label de « Spécialiste dans l’Art du Voyage », devenant ainsi la plus jeune agence marocaine à avoir accès au prestigieux réseau qui exige de nombreuses références.

Le concept

Dès le départ, Alizés Private se spécialise dans la création de scénographies extraordinaires dans le but d’offrir aux voyageurs en quête d’expériences émotionnelles, l’éblouissement des sens. Au programme de ses voyages hors normes, l’agence déploie des concepts inédits, provoque des rencontres inoubliables, imagine des mises en scènes empreintes de magie et offre à ses clients un programme où chaque instant demeure gravé parmi leurs plus beaux souvenirs.

Une affiliation méritée

En témoignage à ses efforts créatifs et forte de la satisfaction de célébrités très exigeantes souhaitant découvrir les trésors du Maroc sous un nouvel angle, l’agence Alizés Private s’est donc vue récompensée en intégrant désormais le cercle très fermé de « la communauté ultraluxe » de Virtuoso.

« Cette nouvelle consécration décernée par Virtuoso en ces temps difficiles nous donne une grande lueur d’espoir. Elle renforce notre amour pour notre métier et accentue notre envie de continuer à faire découvrir notre pays à travers des moments de pur bonheur. Avec notre équipe, nous avions un rêve commun et nous avon oeuvré sans relâche pour que tout ceci devienne possible. De tout coeur, j’espère que les jeunes entrepreneurs marocains pourront s’inspirer de notre success story pour croire en leurs rêves… et les réaliser. » déclare Karim Fehry Fassy, co-founder & Managing Director de Alizés Private.