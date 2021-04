L’Allemagne a refusé catégoriquement de prendre en charge et soigner le chef du polisario, Brahim Ghali, apprend-on de source bien informée. Et c’est suite à cette décision allemande que l’Algérie s’est rabattue sur l’Espagne où son protégé a été interné dans un hôpital de Saragosse, sous une fausse identité.



A noter par ailleurs que, selon le journal espagnol La Razon, l’arrivée et l’hospitalisation en catimini en Espagne du chef des séparatistes du Polisario, poursuivi par la justice ibérique pour des crimes de génocide et de terrorisme, ont été ‘‘négociées au plus haut niveau entre l’Espagne et l’Algérie’’.