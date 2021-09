Dans le cadre de la déclinaison des Hautes Directives Royales incitant à mettre en oeuvre des stratégies sectorielles, le Plan Maroc Mines 2021- 2030 (PMM) a été élaboré.

Ce Plan qui constitue une actualisation de la stratégie de développement du secteur minier national pour la période 2013-2025, s’attèle à impulser une nouvelle dynamique au secteur en vue de rehausser ses performances et son impact aussi bien sur le plan économique que social et de répondre d’une part aux enjeux intrinsèques auxquels ce secteur est confronté, notamment la nécessité de découvrir de nouveaux gisements, l’optimisation de la valeur ajoutée et l’affirmation des enjeux de développement durable et d’autre part relever les défis extrinsèques liés principalement aux exigences sociales et environnementales.

Le PMM qui a capitalisé sur les acquis accomplis dans le cadre de la stratégie 2013-2025, a apporté les ajustements nécessaires et appropriés en tenant compte des impératifs conjoncturels et de la convergence des intérêts des différentes parties prenantes et ce, afin de faire du secteur minier une locomotive du développement responsable et durable à l’échelle locale, régionale et nationale alliant bonne gouvernance, intégration économique et respect de l’environnement.

Le Plan Maroc Mines qui s’inscrit dans le cadre d’une approche globale et pragmatique, a pour objectif stratégique de faire du secteur minier national un modèle compétitif à l’horizon 2030, et s’articule autour de quatre piliers stratégiques à savoir le développement d’un tissu d’acteurs compétitifs, la refonte de l’organisation institutionnelle du secteur, le renforcement de l’impact social et le caractère responsable et durable du secteur ainsi que l’adaptation du cadre législatif des moyens financiers et fiscaux aux nouvelles ambitions du secteur minier. Les piliers stratégiques du PMM sont déclinés en 21 axes de développement traduits en 58 leviers et 127 actions garantissant l’opérationnalisation du PMM et assurant son implémentation.

L’implémentation du PMM, est soutenue par des mesures d’accompagnement, sachant que les différentes actions et mesures sont transcrites dans un plan d’actions étalé sur la période 2021 – 2030. Aussi des structures de gouvernance dont le rôle est de veiller sur l’implémentation du Plan Maroc Mines et l’exemplarité du secteur dans la gestion des aspects économiques, environnementaux et du développement durable ont été mises en place.