L’équité régionale est un autre engagement de FORSA pour faire de la création d’entreprise un levier de développement socio-économique adapté aux besoins de chaque région, tout en stimulant l’écosystème déjà existant.

Par ailleurs, l’implication des différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial dès les premières étapes de conception a permis un déploiement rapide et efficace du programme, avec l’appui d’un réseau de partenaires solides au niveau des régions, notamment les Centres Régionaux d’Investissement (CRI), les organismes de microfinance et les incubateurs locaux.

Le programme concerne l’ensemble des résidents au Maroc et les Marocains établis à l’étranger, âgés de 18 ans et plus, qu’ils soient porteurs d’idées ou de projets d’entrepreneuriat ou fondateurs de TPE de moins de 3 ans. L’éligibilité à cet accompagnement ne nécessite aucun pré-requis de diplôme, de qualification ou d’expérience. Tous les secteurs d’activité sont éligibles.

Les porteurs de projets peuvent déposer directement leur dossier en ligne via la plateforme digitale dédiée : www.forsa.ma ou demander assistance auprès des Desks FORSA ouverts à cet effet dans les 12 régions. Un centre d’assistance téléphonique (5544) sera également mis à disposition des porteurs de projets et aura pour rôle de les orienter tout au long du processus, qu’il s’agisse de demandes d’informations, de candidature via la plateforme, ou encore de prises de rendez-vous pour les entretiens, etc.

Chaque projet soumis via la plateforme est examiné par des experts qui évaluent, d’une part, le niveau d’engagement du candidat et, de l’autre, la faisabilité du projet et son potentiel de développement pour la région. Les candidats sélectionnés à ce stade sont ensuite convoqués pour un entretien avec un expert au niveau de leurs régions. À l’issue de cette étape, leurs dossiers seront évalués par une commission régionale qui entérinera les candidatures retenues.