Une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la mise en œuvre du projet d’aménagement de l’ancien siège de la Marine Royale en un complexe muséal a été signée, mercredi à Rabat.

Paraphée par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, le président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi, et la directrice générale de l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), Zineb Benmoussa, cette convention s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique de SM le Roi Mohammed VI visant à développer la culture et les arts à travers la construction et l’aménagement des musées dans toutes les régions du Royaume.

Elle vise à accompagner la Fondation dans le renforcement d’une offre diversifiée en infrastructures muséales au niveau de la capitale du Royaume, Rabat ville lumière, par l’Agence nationale des équipements publics et ce, en la faisant bénéficier de l’expertise et des compétences techniques et professionnelles de l’ANEP en matière de gestion des projets de construction des équipements publics.

En vertu de cette convention et partant de sa longue expérience dans la construction des équipements publics, l’Agence mettra en place toutes les dispositions et mesures nécessaires pour la réalisation de ce projet en veillant sur la qualité, la maîtrise des coûts et le respect des délais.

La signature de cette importante convention s’inscrit en droite ligne avec les Hautes Orientations Royales visant à ériger la culture en un élément central de tout développement, a souligné Baraka dans une déclaration à la chaine d’information en continu M24. Elle intervient aussi dans le sillage de l’opérationnalisation du Nouveau modèle de développement, dans lequel la culture occupe une place majeure en tant que locomotive de développement, a-t-il ajouté.

Cette convention confortera le rayonnement de Rabat, capitale de la culture et ville lumière, à travers la réalisation de ce complexe muséal, a-t-il dit, saluant le rôle déterminant de la FNM en matière de démocratisation de l’accès à l’art et à la culture.

De son côté, Qotbi s’est réjoui de la signature de cette convention pour l’aménagement de l’ancien siège de la Marine Royale en un complexe muséal à Rabat, un édifice supplémentaire à la diffusion de la culture au Maroc.

En vertu de cet accord, le ministère de l’Équipement et de l’Eau va accompagner la FNM dans la réalisation de ce grand projet culturel, a-t-il expliqué, notant que ce complexe muséal sera le cœur battant de la culture marocaine et un projet pionnier en Afrique.

Cette convention implique le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le ministère délégué auprès du ministère de l’Économie et des Finances chargé du Budget, la FNM et l’ANEP.