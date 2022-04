Après 5 ans à la tête de Jumia Maroc, Larbi Alaoui Belrhiti se voit promu au rôle de directeur général de Jumia Express Logistics, présente dans plusieurs pays en Afrique. Badr Bouslikhane, jusqu’ici secrétaire général de Jumia Maroc, lui succédera en tant que directeur général.

Pendant son mandat, Larbi Alaoui Belrhiti, a réussi à faire de Jumia, un des leaders de l’e-commerce au Maroc, en y démocratisant l’achat en ligne. Aujourd’hui, Jumia Maroc met en relation plusieurs millions de visiteurs chaque mois avec plus de 10.000 vendeurs qui proposent plus de 8 millions de produits. Larbi Alaoui Belrhiti était également à la tête de Jumia Food, plateforme de la livraison rapide de restauration. Il a aussi contribué au lancement de la plateforme fintech JumiaPay au Maroc, qui permet le paiement en ligne de factures, recharges téléphoniques ainsi que d’autres services digitaux. Entre 2013 et 2017, Larbi Alaoui Belrhiti était le fondateur et le directeur général d’Avito, le premier site de petites annonces en ligne au Maroc. Larbi Alaoui Belrhiti est diplômé de l’école HEC Paris en France et de McGill University au Canada.

Jumia a bâti pendant 10 ans une plateforme logistique unique en Afrique, offrant des services de livraison efficaces grâce à sa technologie “in-house”, ses 700 partenaires et sa forte présence physique (près de 3.000 points de retrait et de dépôts) sur le continent. Larbi Alaoui Belrhiti aura pour mission désormais de mettre à disposition des entreprises, la plateforme logistique de Jumia, pour résoudre ainsi leurs défis d’infrastructures sur le continent. Jumia Express Logistics propose des services de stockage, de transport et de livraison “du dernier kilomètre” dans plus de 10 pays en Afrique.

Badr Bouslikhane a rejoint l’équipe de Jumia Maroc en mai 2021, en tant que secrétaire général. Avant cela, Badr Bouslikhane était Chief Revenue Officer d’Avito, dont il a été membre fondateur et pour le développement duquel il a joué un rôle clé de 2013 à 2021. Entre 2009 et 2013, Badr Bouslikhane a travaillé dans plusieurs industries notamment dans le secteur bancaire, au sein de la BMCI, banque pour laquelle il a pu contribuer au développement commercial multicanal. Badr Bouslikhane est diplômé de l’INSEAD en France. Il est également titulaire d’un master en gestion et économie de l’innovation obtenu à l’Université de technologie de Chalmers en Suède et d’un diplôme d’ingénieur délivré par l’ESIEE-Amiens en France.