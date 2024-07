L’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) a tenu son Assemblée Générale Ordinaire suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire le 3 juillet 2024 à Casablanca.

Les membres ont unanimement approuvé le changement de nom de l’ASMEX en Confédération Marocaine des Exportateurs, marquant ainsi une nouvelle ère pour l’organisation et renforçant son rôle vital dans l’économie nationale.

Lors de son discours, le président Hassan Sentissi a salué les progrès du secteur exportateur et l’ASMEX, soulignant son importance en tant que moteur de l’économie nationale, capable de résister aux chocs et de maintenir une croissance positive. Il a mis en avant les efforts de l’ASMEX pour améliorer la compétitivité et fournir des services d’accompagnement efficaces, ouvrant ainsi de nouveaux marchés aux exportateurs marocains.

La présentation du rapport financier a confirmé la bonne santé de l’ASMEX, reflétant l’engagement de ses membres. Les discussions constructives ont conduit à l’approbation unanime des rapports et au quitus pour le Bureau Exécutif et le Conseil d’Administration. L’Assemblée Générale Extraordinaire a ensuite approuvé le changement de nom, consolidant ainsi la stature de l’organisation.

Hassan Sentissi a conclu la réunion en soulignant les nouvelles opportunités pour le secteur exportateur marocain, notamment grâce à la diplomatie proactive du Roi Mohammed VI, ouvrant de grandes perspectives pour le Maroc.