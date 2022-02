Après avoir clôturé l’année 2021 sur une bonne performance, le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) poursuit son évolution favorable au cours du premier mois de 2022, indique la Direction des Études et des prévisions financières (DEPF).

Les ventes de ciment, indicateur phare de l’activité du secteur, ont enregistré une hausse de 8,8% à fin janvier 2022, après un accroissement de 14,8% à fin 2021, et une baisse de 12,3% à fin janvier 2021, souligne la DEPF dans sa note de conjoncture de février 2022.

Concernant le financement des opérations du secteur, les crédits à l’immobilier ont maintenu à fin 2021 le même taux de croissance que l’année précédente, soit +2,7% pour avoisiner les 292 milliards de dirhams, relève la Direction.

Cette évolution fait suite au renforcement des crédits à l’habitat (+4,9%, après +3,4% un an auparavant), atténué par le retrait des crédits à la promotion immobilière de 7%, après un léger repli de 0,7% un an plus tôt.