Le Maroc constitue une destination de premier choix pour les investisseurs américains qui veulent faire des affaires aux marchés émergents et qui sont intéressé par le continent africain. Et l’accord de normalisation entre le Maroc et Israël nourrit beaucoup d’espoir pour les opportunités d’affaires.

Selon la presse israélienne, qui cite des sources proches du milieu des affaires, Mark Cuban est intéressé pour investir dans des segments d’investissement émergents au Maroc comme celui de la Fintech et de la High-tech.

Mark Cuban est un célèbre entrepreneur milliardaire américain, personnalité de la télévision, propriétaire de médias et investisseur, dont la valeur nette est estimée à 4,3 milliards de dollars, selon Forbes

Il est le propriétaire de l’équipe de basketball des Dallas Mavericks (NBA) qu’il a acquis en 2000 pour la somme de 285 millions de dollars. Son équipe remporta, lors de la saison 2010-2011, le titre NBA aux dépens du Heat de Miami.

Mark Cuban a grandi dans la banlieue de Pittsburgh dans une famille juive de la classe ouvrière. Il devient milliardaire en 1998 à l’âge de 40 ans lors de la revente de la société broadcast.com qu’il avait créé au géant américain Yahoo.