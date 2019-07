Capital One, une banque basée en Virginie et spécialisée dans les cartes de crédit, a annoncé qu’un pirate informatique avait accédé à environ 100 millions de demandes de cartes de crédit, alors que les enquêteurs ont révélé que des milliers de numéros de Sécurité sociale et de comptes bancaires avaient également été saisis.

L’affaire a éclaté lundi soir lorsque le FBI a annoncé l’arrestation d’une femme de la région de Seattle, Paige A. Thompson, une ancienne employée d’Amazon Web Service (AWS), accusée de fraude et d’abus informatiques, selon des documents judiciaires.