Infomédiaire Maroc – Le Maroc et l’Agence française de développement (AFD) ont conclu récemment une convention de subvention de 20 millions d’euros pour le financement d’un projet de développement, d’irrigation et d’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques à l’aval du barrage de Kaddoussa, dans la province d’Errachidia. L’objectif de ce projet est d’améliorer la résilience aux changements climatiques et la durabilité du développement agricole dans la plaine de Boudnib par la promotion du développement d’une agriculture irriguée productive et durable et la préservation de la ressource en eau souterraine.

Rédaction Infomédiaire