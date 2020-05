Plus de 605,34 millions tonnes de poissons, d’une valeur globale d’environ 2,25 milliards de dirhams (MMDH), ont été débarqués en 2019 au port de Dakhla, selon des données fournies par la délégation des pêches maritimes. Il s’agit d’une hausse de 0,82 % en valeur et 2,93 % en poids par rapport à 2018, année où le volume global des débarquements des produits de la pêche avait atteint environ 587,58 millions tonnes, pour une valeur de plus de 2,23 MMDH.

Le volume des sardines débarquées l’an dernier a enregistré un total de 200 000 T, avec des transactions s’élevant à 341 MDH. D’après la même source, le nombre d’unités de pêche l’année dernière s’est situé à 3 521, dont 3 272 navires de pêche artisanale, 150 Palangriers, 75 sardiniers et 24 navires de pêche hauturière.