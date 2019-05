Une enveloppe de 3 millions d’euros sera allouée, sur une période de 4 ans, à la promotion de l’emploi et de l’auto-emploi des jeunes au Maroc, en vertu d’un projet maroco-belge. Intitulé « Appui au développement de l’entrepreneuriat des jeunes au Maroc », ce projet, qui a fait l’objet d’une convention signée, mercredi à Rabat, par le ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Yatim et l’ambassadeur de la Belgique au Maroc, Marc Trenteseau, vise à encourager les jeunes à l’entrepreneuriat et à assurer une plus grande pérennité économique des entreprises créées. Ce projet se focalisera, dans un premier temps, sur quatre régions, à savoir Beni Mellal-Khénifra, l’Oriental, Fès-Meknès et Draâ-Tafilalet.