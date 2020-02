Une enveloppe budgétaire de 335 millions de dirhams (MDH) sera allouée à des projets d’irrigation dans le secteur agricole, et ce dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 au niveau de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a annoncé la Direction régionale de l’Agriculture.

Selon un exposé du directeur régional de l’Agriculture, Adil Bennour, présenté lors de la rencontre régionale sur le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, le plan de la direction régionale de l’Agriculture est fondé sur quatre axes, à savoir “le développement et la modernisation de petits et moyens périmètres d’irrigation”, “la création de points d’eau pour l’abreuvement du bétail”, “le passage au système de goutte-à-goutte dans le cadre du Plan national d’économie d’eau en irrigation” ainsi que “la communication et la sensibilisation quant à l’économie et la rationalisation de l’utilisation de l’eau d’irrigation”.