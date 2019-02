La région de Casablanca-Settat compte, jusqu’à présent, 500 écoles adhérant au programme phare d’éducation au développement durable « Eco-Ecoles », initié par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, dont 146 sont labellisées « Pavillon Vert ».

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF/Casablanca-Settat) précise, dans un communiqué, que 30 parmi ces écoles ont obtenu le certificat d’argent, alors que 21 autres ont obtenu le certificat de bronze.

Selon la même source, l’Académie œuvre depuis son adhésion à ce programme avec 14 établissement en 2009, à renforcer sa participation via un encadrement de proximité, à travers des sessions de formation régionales et provinciales et le renforcement de réseautage et l’échange des expériences.

IM