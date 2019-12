Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a organisé, vendredi à Rabat, une cérémonie de remise de certificats de fin de formation aux 54 lauréats de l’Académie marocaine des études diplomatiques (AMED).

Les lauréats de l’AMED ont reçu leurs certificats des mains du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, qui a présidé cette cérémonie.

Les 54 jeunes diplomates ont profité, dix mois durant, d’un cycle de formation dans les métiers de la diplomatie, joignant à la fois les études théoriques et leur mise en application pratique à travers des ateliers et des stages organisés au sein des directions du ministère, de plusieurs institutions du Royaume et dans les missions diplomatiques accréditées au Maroc.