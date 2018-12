Infomédiaire Maroc – Les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) ont enregistré en 2018, dans le cadre de la répression de la criminalité et du renforcement du sentiment de sécurité, 584 516 affaires répressives en vertu desquelles 554 202 personnes ont été arrêtées en flagrant délit ou sur la base d’un mandat de recherche. Le taux de répression s’est ainsi établi à 91%, indique la DGSN dans un communiqué sur le bilan de ses réalisations au titre de l’année 2018 et son programme d’action pour 2019, rendu public, ajoutant que le nombre des affaires de crimes violents s’est élevé à 56.878, soit 9,73% du paysage général du crime et un taux de répression d’environ 73%. S’agissant des crimes de meurtres et d’agressions sexuelles, ils ont reculé de 7% et 5% respectivement, relève la même source. Rédaction Infomédiaire