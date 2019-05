La Chambre des représentants a ratifié 8 conventions internationales et approuvé le projet de loi n°32.18 modifiant et complétant la loi n°22.01 relative à la procédure pénale, mardi en séance plénière et ce, à l’unanimité.

Il s’agit de cinq conventions bilatérales avec la Grande-Bretagne, l’Irlande du Nord et la République de l’Inde et de trois conventions multilatérales dans le cadre des Nations Unis et de l’Union africaine, a indiqué la Chambre des représentants dans un communiqué.