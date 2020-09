La Fondation Didier Drogba et le Club Action Maroc, rassemblant une cinquantaine de sociétés marocaines implantées en Côte d’Ivoire, mues par la responsabilité sociétale des entreprises, ont signé, jeudi à Abidjan, un protocole d’accord visant à asseoir une base durable de coopération entre les deux parties. En vertu du texte signé, le Club Action Maroc devient un partenaire stratégique de la Fondation de l’ex-international ivoirien relativement à une large palette d’activités liées à la santé, à l’environnement, à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’autonomisation des femmes.

La coopération entre les deux parties portera, dans un premier temps, sur l’équipement du Centre médical Laurent Pokou, construit par la Fondation Drogba, à travers la fourniture de 20 lits médicalisés. Le Club Action Maroc proposera également son assistance quant à l’acquisition de tout matériel, équipement ou tout service spécifique au domaine de la santé pour l’exploitation dudit Centre. Le protocole d’accord prévoit, en outre, l’intensification du processus de concertation en vue d’un contrat de partenariat plus global entre les deux parties dans l’avenir.

Il s’agit, aussi, de l’organisation d’activités communes sur la base d’un programme concret de travail, convenu pour 12 mois et permettant de fixer des priorités. Ces activités se rapportent à l’organisation de manifestations communes et à la participation du Club action Maroc aux activités spécialisées de la Fondation Didier Drogba et vice-versa.

Le protocole d’accord a été signé par le président du Club Action Maroc, Mohamed Dag Dag et l’ex-gloire du foot ivoirien, Didier Drogba, en présence de l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani.