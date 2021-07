Le Conseil de gouvernement réuni jeudi a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger- Département des affaires étrangères et de la coopération africaine-, Talal Jinan a été nommé directeur des affaires financières, des systèmes d’information et de la logistique, selon un communiqué lu à l’issue de la réunion hebdomadaire du conseil.

Concernant le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Chafiq Salouh a été nommé directeur des études et de la coopération internationale à l’Administration des douanes et impôts indirects.

S’agissant du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique- Département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique-, Zouhir Mhani occupe le poste de directeur de l’École supérieure de technologie de Dakhla -Université Ibn Zohr Agadir, tandis que Fatima Zahra Hafdi Alaoui a été nommée doyenne de la Faculté de médecine et de pharmacie à Laâyoune -Université Ibn Zohr Agadir.

Au ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Samira El Haouat a été nommée directrice de l’Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, alors que Abdelaziz Zerouali a été nommé directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Tansift.

Concernant le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’ habitat et de la politique de la Ville, Mohamed Oubaha a été nommé directeur de l’Agence urbaine de Tanger, tandis que Mustapha Kahlaoui a été nommé directeur de l’Agence urbaine de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Il s’agit également de Said Koubra qui a été nommé directeur de l’Agence urbaine d’Errachidia-Oued Noun et de Mohamed Bouazzaoui qui a été désigné à la tête de la Direction des ressources humaines et des affaires financières et générales.

S’agissant du ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement- Département de l’énergie et des mines-, Abderraouf Benabou a été nommé directeur de l’électricité, alors que Zakariae Sadki a été nommé directeur des hydrocarbures, selon le communiqué.