Afma poursuit son développement, à travers une prise de participation majoritaire dans le cabinet ivoirien ACR (Assureurs Conseil Réunis), créé en 1989 et basé à Abidjan.

ACR se situe dans le Top 10 des cabinets ivoiriens et détient un portefeuille clients de qualité, géré par son fondateur, Mamadou Kanté. Courtier depuis 45 ans et Président de l’ANCARCI (Association Nationale des Courtiers en Assurance et Réassurance en Côte d’Ivoire), le dirigeant ivoirien continuera de jouer un rôle de premier plan dans la gestion du cabinet.

Afma a pour ambition de faire d’ACR un des leaders du courtage en assurance en Côte d’Ivoire, grâce notamment au savoir-faire que va apporter le courtier marocain et aux synergies commerciales qui seront créées entre les deux cabinets.

Il s’agit d’une opération stratégique pour Afma, qui lui permettra d’accompagner ses clients marocains dans le conseil et la gestion de leurs risques en Côte D’Ivoire.