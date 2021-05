Le Conseil de la région Fès-Meknès et le Fonds d’équipement communal (FEC) ont signé, vendredi à Fès, une convention portant sur l’ouverture d’une ligne de crédit de 2,2 milliards de dirhams (MMDH), pour financer la contribution de la région aux projets inscrits dans le cadre du contrat programme Etat-région.

La convention a été signée par le président de la région Fès-Meknès, Mohand Laenser, et le gouverneur, directeur général du FEC, Omar Lahlou, en présence du wali de la région, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, des gouverneurs des préfectures et provinces de la région et de plusieurs autres personnalités.

Cette nouvelle ligne de crédit est destinée à couvrir la contribution du Conseil régional aux projets faisant partie du contrat programme signé entre l’Etat et la région Fès-Meknès, lequel est doté de plus de 11 milliards de DH (MMDH).

Laenser a indiqué, à cette occasion, que cette ligne de crédit est le fruit des efforts déployés par la région de Fès-Meknès et le Fonds d’équipement communal, qui a fait preuve de ‘’détermination’’ pour appuyer le conseil dans la mise en œuvre de ce contrat programme, doté de plus de 11 MMDH, dont plus de 3 MMDH sont assurés par la région.

Ce programme a pour objectifs l’appui aux secteurs productifs, la promotion de l’emploi et de la recherche scientifique, l’amélioration de l’attractivité économique et territoriale, la valorisation des secteurs culturels et lieux touristiques, la préservation des ressources naturelles et la réduction des déficits sociaux et des inégalités territoriales, a-t-il relevé.

Selon lui, ces projets nécessitent l’élaboration de partenariats solides pour renforcer l’attractivité de la région et répondre aux attentes de la population.

De son côté, le wali de la région a indiqué que ce partenariat vient donner corps au contrat programme État-région Fès-Meknès en termes de financement, ajoutant que cette ligne de crédit aidera la région à honorer ses engagements dans le cadre de ce contrat.

Zniber a mis l’accent sur l’importance du Plan de développement régional (PDR), approuvé par la région en concertation avec les autres acteurs, en ce sens qu’il a permis de définir les choix et les orientations de développement au niveau régional, ajoutant que la concrétisation de ces projets nécessite des sources de financement, d’où l’importance de ce partenariat entre le FEC et le Conseil régional de Fès-Meknès.

Le conseil régional de Fès-Meknès avait approuvé, lors de sa session d’octobre 2019, l’ouverture de cette ligne de crédit auprès du FEC.