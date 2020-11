Le chef de la mission du Fonds monétaire international (FMI), chargé du Maroc, Roberto Cardarelli, a salué les efforts du Royaume pour généraliser la protection sociale à tous les Marocains.



“Les services du FMI félicitent les autorités pour les efforts résolus qu’elles ont engagés pour développer l’assistance sociale cette année”, a indiqué Carderelli lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation des conclusions de ses consultations avec les autorités marocaines, au titre de l’article IV du FMI, relevant que l’élargissement de l’assurance médicale à tous les Marocains contribuerait à accroître l’accès à des services de meilleure qualité.



Tout en soulignant qu’une réforme globale du système de protection sociale est devenue plus urgente à la suite de la pandémie, le représentant du FMI a affirmé que l’harmonisation de tous les programmes existants d’assistance sociale dans le cadre d’un registre social unifié améliorerait l’efficience et le ciblage du système.



Évoquant la réforme des établissements et entreprises publics, Cardarelli a noté que cette réforme devrait mettre en place des conditions propices à un secteur public plus efficient et stimuler le développement du secteur privé.



Il a salué les progrès accomplis récemment dans l’établissement du cadre juridique pour la numérisation de l’administration publique et la simplification de ses procédures, ainsi que les mesures récentes visant à mettre en œuvre la réforme de l’éducation, notamment du système de formation professionnelle, à améliorer la gouvernance et à lutter contre la corruption.