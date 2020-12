L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé, vendredi, un prospectus relatif à l’émission par le Fonds d’équipement communal (FEC) d’un emprunt obligataire ordinaire de 2 milliards de dirhams (MMDH).

La période de souscription de cet emprunt, dont la maturité est fixée à 15 ans et 104 jours, s’étale du 14 au 16 décembre inclus, fait savoir l’AMMC dans un communiqué. La négociabilité des titres est de gré à gré et que la méthode d’allocation est sous forme d’une adjudication à la hollandaise, indique la même source. S’agissant du taux d’intérêt facial, il est fixé entre 2,05% et 2,25%, révisable annuellement aux taux moyens pondérés de 6 mois, avec une prime de risque entre 50 et 70 points de base, précise l’AMMC.