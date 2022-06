Zalar Holding, leader du secteur avicole marocain présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière, annonce le renforcement de la position minoritaire du Groupe Mitsui dans son capital. Le conglomérat japonais, acteur mondial de tout premier plan, est notamment présent dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, des transports, des services financiers, de l’agroalimentaire et de l’aviculture. Cette opération s’inscrit dans une logique de renforcement de l’institutionnalisation de Zalar et de continuité de son développement national et à l’international, notamment en Afrique de l’Ouest.

Dans le prolongement de l’entrée du Groupe Mitsui dans le capital de Zalar en 2018 et de son rachat de la majorité de la participation de la SFI en 2021, ce nouvel investissement de 41 millions de dollars (USD) permettra à Zalar Holding de renforcer son partenariat et ses synergies opérationnelles avec le Groupe Mitsui et d’accélérer son projet de développement national à moyen terme, ainsi que le déploiement de ses activités au Sénégal et en Mauritanie.

« Nous nous réjouissons du renforcement de notre partenariat avec Mitsui, une entreprise Sogo Shosha de tout premier plan, qui vient institutionnaliser davantage l’actionnariat du Groupe et appuyer notre plan de développement, aussi bien au Maroc qu’en Afrique. Bien plus que sa montée en actionnariat et son apport en capital qui renforcera notre structure financière, Mitsui continuera à mettre à notre disposition son expertise éprouvée du secteur avicole, et nous permettra de renforcer davantage les synergies que nous réalisons actuellement avec le vaste portefeuille de filiales et partenaires du conglomérat » a déclaré Siham Benhamane, Directeur Général de Zalar Holding.

La banque d’affaires Ascent Capital Partners et le cabinet ASAFO & CO. sont intervenus respectivement en tant que conseils financier et juridique exclusifs de Zalar Holding sur cette opération.