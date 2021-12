Le gouvernement a annoncé, ce mercredi soir, avoir décidé de limiter à 10 personnes au maximum la présence aux cérémonies des funérailles et des obsèques.

« Sur la base des dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire, et dans le cadre des mesures préventives en vigueur pour limiter la propagation de la pandémie du Coronavirus, et en vue de la préservation de la santé des citoyennes et des citoyens, le gouvernement a décidé de limiter à 10 personnes au maximum la présence aux cérémonies des funérailles et des obsèques », indique le gouvernement dans un communiqué.

Tout insistant sur l’importance de ces dispositifs pour la réduction des risques de propagation de la pandémie, le gouvernement rappelle la nécessité de l’engagement fort et responsable de tous pour le respect des mesures et décisions prises par les autorités publiques.