Le gouvernement néerlandais a condamné, mardi, les incidents survenus récemment aux consulats du Maroc à Den Bosh et Utrecht et promis de prendre toutes les mesures sécuritaires et judiciaires à l’encontre de leurs auteurs. Dans sa réponse aux questions du député Martijn Van Helvert du Parti Appel Démocrate Chrétien (CDA), le ministre néerlandais des Affaires étrangères Stef Blok a affirmé que «ces actes sont inacceptables».

«Il est nécessaire que le personnel et les visiteurs des ambassades et consulats aux Pays-Bas puissent s’y rendre en toute sécurité, sans avoir à faire face à de telles intimidations», a souligné le chef de la diplomatie néerlandaise, notant qu’«en tant que pays hôte, les Pays-Bas ont une responsabilité particulière envers les ambassades et les consulats et doivent veiller à ce qu’ils puissent fonctionner correctement et en toute sécurité». Les autorités concernées sont en contact permanent avec les ambassades et les consulats et prennent très au sérieux les menaces et autres infractions pénales contre ces derniers, a-t-il ajouté.