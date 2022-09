Déployé sur une superficie de près de 6.000 m2, cette nouvelle infrastructure multidisciplinaire est la première unité de cette envergure dans ce grand quartier d’habitations et d’affaires.

La Clinique, d’une capacité de 100 lits comprend 7 Blocs opératoires, 2 salles d’accouchement, 2 salles de cathétérisme cardiaque, 8 postes de réanimation adultes, 5 postes de réanimation néonatale et 22 unités de soins intensifs.

Avec l’objectif d’offrir aux patients un parcours de soins fluide et efficace, la Clinique Panorama Sidi Maarouf dispose par ailleurs d’un centre de radiologie comprenant échographe, Scanner et IRM permettant un diagnostic rapide et une prise en charge efficiente.

La Clinique assure par ailleurs un service d’urgence 24/24 et 7/7 ainsi que les consultations courantes.

Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans la stratégie de maillage territorial autant au niveau national qu’au niveau local menée par le Groupe AKDITAL en vue d’assurer aux patients une offre de soins de proximité permettant une prise en charge rapide et aux meilleurs standards. Cette politique de proximité se déploie ainsi non seulement à l’échelle nationale mais également à l’intérieur des grandes villes en vue d’assurer à nos concitoyens des infrastructures de santé accessibles et de qualité.

Acteur majeur de la santé privé au Maroc, le Groupe AKDITAL mène un ambitieux programme d’investissements et porte l’objectif d’accompagner la dynamique nationale de mise à niveau du secteur de la santé et de la généralisation de l’accès aux soins pour les patients.