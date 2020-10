« 1896 Sports Management », société marocaine spécialisée dans les métiers du sport au sein du groupe KLEM et « Nicecactus », première plateforme esportive française tout-en-un, ont scellé ce 6 octobre 2020 à Paris un partenariat stratégique pour promouvoir le développement de l’esport au Maroc et dans la région.



En vertu de ce partenariat, des millions de joueurs amateurs de la région disposerons désormais d’un accès privilégié à Nicecactus.gg, une plateforme tout-en-un à la pointe de la technologie, et pourront ainsi profiter de leur méthode et d’outils innovants pour progresser dans l’esport, s’engager dans la compétition pour devenir les futures stars de demain et accéder ainsi aux plus prestigieuses compétitions internationales.

Concrètement, Nicecactus a développé un véritable écosystème pensé par des joueurs pour des joueurs. Les fonctionnalités innovantes développé par Nicecactus ont toutes pour but d’accompagner le joueur dans son parcours pour s’améliorer et, pour ceux qui l’ambitionnent, atteindre les plus hautes sphères de l’esport mondial.



Pour ce faire, l’utilisateur pourra par exemple apprendre via des guides vidéo des meilleurs joueurs français de League of Legends, Fortnite, CSGO et bien d’autres jeux encore. Lui seront également dispensés des exercices qui, en corrélation avec un système de suivi des statistiques à la pointe de la technologie, permettra à chacun de s’améliorer en continu. Enfin, la partie compétition permettra aux plus motivés de pouvoir progresser encore plus en se mesurant à d’autres utilisateurs de Nicecactus. A noter que les tournois disponibles sur Nicecactus.gg rapportent tous des prix aux joueurs arrivant dans les premières positions et offrent parfois des places qualificatives à des événements encore plus importants et encore mieux rémunérés…



Ce partenariat entre 1896 Sports Management et Nicecactus permettra de développer l’esport dans une région qui connaît depuis quelques années une explosion de la pratique de l’esport et des audiences, à travers la détection, la formation et l’accompagnement des jeunes talents. Cela donnera également la possibilité aux parties-prenantes (médias, annonceurs, détenteurs de droit, etc…) de disposer d’un canal de conversation privilégié avec une audience très recherchée : celle des 12-35 ans.



« Ce partenariat avec 1896 Sports Management s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement à l’international. Il nous permettra d’accéder à un bassin de plusieurs millions de gamers dans la région avec la possibilité d’accompagner les plus talentueux vers une carrière professionnelle. » a déclaré Mike Hessabi, Co- Fondateur & Président de Nicecactus.



« Pour nous, c’est une opportunité de renforcer notre expertise dans l’esport en bénéficiant d’une plateforme spécialisée à la pointe de la technologie. Cela étoffera aussi la panoplie de services proposée à nos clients qui auront la possibilité de converser différemment avec les cibles 12-35 ans. » a ajouté Mohamed Guessous, Directeur Général de 1896 Sports Management.