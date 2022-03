Le Groupe Intelcia, acteur global de l’outsourcing présent dans 16 pays, lance E-voluciona sur le marché français. Il s’agit d’une entité de conseil en expérience client, spécialisée dans l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des services grâce à l’utilisation de solutions technologiques avancées, des solutions qui préfigurent le futur de la relation client. Ainsi, Intelcia fait de l’innovation la carte maîtresse de son expertise.

Après le succès d’E-voluciona sur le marché hispanophone, avec plus d’une centaine de clients ainsi que plusieurs Awards* à son actif, le lancement sur le marché français vient répondre à la volonté d’Intelcia de se rapprocher davantage de ses clients historiques et de les faire profiter de l’ensemble des expertises du Groupe.

L’ADN d’E-voluciona cristallise une double expertise, alliant conseil et technologie d’une part et maîtrise opérationnelle d’autre part. » E-voluciona propose des services et solutions destinés aussi bien aux clients du Groupe qu’à toute entreprise désireuse de structurer davantage une activité de Relation Client en interne, de réaliser une transformation digitale de son parcours client ou encore d’améliorer l’efficacité de ses processus. Notre double expertise, opérations & conseil, nous permet d’établir un diagnostic complet, d’identifier les irritants clients et les pistes d’optimisation, puis de développer des solutions efficientes et adaptées dans le but de délivrer des résultats opérationnels quantifiables », explique Hanaa Sadouk, Directrice d’E-voluciona France.

E-voluciona offre ainsi un accompagnement de bout-en-bout de la chaîne de valeur, et ce, pour tous les secteurs d’activité dans lesquels Intelcia a développé une expertise de plus de 20 ans. En complément du conseil en CX, qu’il soit stratégique ou opérationnel, le portefeuille de services d’E-voluciona comporte des solutions d’automatisation, des assistants virtuels, d’analyses des interactions, d’analyse des données clients et de digitalisation Low-code.

Les solutions d’automatisation (RPA- Robotic Process Automation-) et les solutions de selfcare, telles que les assistants virtuels -chatbots et callbots-, ont pour objectif d’optimiser les processus des marques, d’améliorer les parcours et la qualité de service fournie aux clients, et de dégager les collaborateurs de tâches simples et répétitives pour les dédier aux besoins clients les plus complexes et qui demandent de l’expertise.

L’offre Smart Analytics (Speech analytics et Smart predictive) repose sur la génération de valeur à partir de l’analyse de données. L’analyse de la voix, communément appelée Speech Analytics, permet de détecter l’émotion et le ton dans la voix d’un client, la raison de l’appel, les insatisfactions client, … pour améliorer l’expérience client. L’exploitation des données relatives à l’historique des clients (CRM) et l’utilisation de modèles prédictifs (Smart Predictive), permet, quant à elle, de mieux comprendre les comportements clients et d’identifier de manière proactive des irritants sur les parcours clients.

L’utilisation de solutions Low-Code quant à elle, permet d’accélérer la transformation digitale des marques, et d’y apporter davantage de modularité et d’agilité.