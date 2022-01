Devant la recrudescence des contaminations et des élèves absents, les membres de la cellule de crise Covid-19 du lycée Descartes, à Rabat, composée de représentants des associations de parents d’élèves (APE), du personnel et de l’ensemble du service médical, a décidé de passer à l’enseignement à distance.

Ainsi, pour les niveaux 3ème, 2nd, première et terminale, les cours seront assurés en distanciel du vendredi 7 au samedi 15 janvier inclus, selon un mail envoyé en début de cet après-midi aux parents. Quant aux niveaux de 6e, de 5e, de 4e et des classes préparatoires (CPGE), les cours seront assurés en distanciel à partir du lundi 10 et jusqu’au samedi 15 janvier inclus.